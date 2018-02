Alberto Hensel

El revuelo que se armó después de que se viralizaran los polémicos audios del concejal sarmientino Pablo Fernando Campillay parece que no tiene techo.

Ahora, el que salió a hablar fue Alberto Hensel, quien antes de ser nombrado Ministro de Minería se desempeñó como intendente de Sarmiento.

La autoridad, en diálogo con Radio Light, minimizó la gravedad de los dichos de Campíllay y lo respaldó. "A las cosas hay que ponerlas en su debido contexto. Es un grupo de WhatsApp donde se hacen bromas y siempre hay algún infiel", lanzó.

Y agregó: "Desde me punto de vista me parece que no ha sido la mejor broma, pero tampoco es para crucificarlo".

El concejal Campillay

Además, Hensel apuntó a que en la actualidad hay que tener cuidado porque "estamos más expuestos por el funcionamiento de las redes sociales".

"Lo ideal es que estas bromas no se hicieran. Espero que esto le sirva como enseñanza a una persona que es joven y que tiene que ir incorporando a su experiencia cuáles son los verdaderos límites que uno tiene que tener.", cerró el exintendente.

QUÉ DIJO EN LOS AUDIOS

Según trascendió, Campillay mandó los audios a un grupo de WhatsApp que tiene con amigos mientras vacacionaba en la Costa argentina. "Playa, Mar del Plata es vida, allá es pobreza. No van a comparar nunca, pero nunca. Me dan lástima los culiad* que no pueden venirse a pasar unos días, si hay que gastar 40 mil pesos y listo", dice con tono sobrador y despectivo.

Después, en otro mensaje, vuelve a ostentar su viaje: "Ya está lista la pesca para mañana. Pobreza nada. Diez kilómetros adentro del mar nos vamos a meter", dice, y luego se dirige a, aparentemente, uno de los integrantes del grupo: "Esto es pesca culiad*, pobre".

Para terminar, en un tercer mensaje arranca diciendo: "Qué dice la pobreza del Barrio Patiño". Y remata: "Pobres, qué dicen los secos, mugres".