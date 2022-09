Luego de la polémica que generó la cena para agasajar a los maestros en Rivadavia y el reclamo de Juntos por el Cambio por los eventos que realiza la provincia, el presidente de la Cámara Hotelera y Gastronómica, Rubén Miadosqui habló sobre el impacto que genera en el rubro el desarrollo de actividades en San Juan.

"Creo que la situación de trabajo que viene haciendo la parte privada con el Estado es increíble porque hay gente que no lo ve y se han generado alternativas luego de lo que tuvimos que atravesar en pandemia", comenzó.

Miadosqui contó que antes "había un evento un fin de semana y después no había nada". "Ahora no se superponen eventos y cuando hablamos de que hay ocupación 100%, hablamos muchísima gente trabajando en hotelería o gastronomía".

Consultado sobre qué ocurría con el sector si no hubiese eventos deportivos o culturales, entre otros aseguró que "estaríamos muy mal". "Como asociación felicitamos al Gobierno. No podemos tener una provincia que no tenga turismo o que no promueva actividades", sentenció y cerró preocupado que luego de la pandemia "perdimos muchos puestos de trabajos que poco a poco vamos recuperando".