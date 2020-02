- ¿Cuál será su impronta?

- Estoy totalmente de acuerdo con las reformas que se han llevado a cabo, muchas de ellas han salido de la Cámara de Diputados y hemos sido testigos de esas transformaciones legislativas que han permitido un cambio sustancial en la política judicial.

- ¿Le interesa algún rubro en particular?

- Hay temas que siempre me han parecido importantes: capacitación, calidad y comunicación. Son temas muy álgidos que en la historia el Poder Judicial han demostrado debilidad. Hoy se pueden enfrentar con tecnologías, con profesionalidad, con cientificidad. Hoy se están trabajando muy bien en el Poder Judicial.

- ¿Qué opina de la actual gestión De Sanctis, García Nieto, Olivares Yapur y Victoria?

- La presidencia de De Sanctis ha sido impecable y también el trabajo por la mujer de la doctora García Nieto. En el caso de Olivares Yapur y Victoria, apoyo el trabajo de auditoría y de control hacia los jueces y su acercamiento a los juzgados para interiorizarse sobre las problemáticas que tienen, creo que es un trabajo de sensibilidad humana. El juez no puede ser un solitario que se enfrenta a todos los problemas de la gente, debe ser parte de una institución.

- Se vienen cambios importantes...

- Hoy existe una verdadera revolución judicial, tanto desde el punto de vista normativo como de la capacitación de los jueces. Esta Justicia está aggiornada, que es lo que la sociedad está exigiendo. Los cambios siempre se producen cuando hay reclamos sociales. Los organismos institucionales actúan por reflejos y en este caso el Poder Judicial ha sido rápido al entender los reclamos de la sociedad.

- ¿Debe haber un mayor control sobre los magistrados?

- El control está, eso ya está implementado. Hace falta la cuestión humana, hay que ver qué le pasa a ese juez, qué necesita para poner su juzgado en orden, no sólo el control.

- ¿Qué le dice a los que lo critican porque no cuenta con los años correspondientes para cumplir la función?

- No han leído la ley, no es casualidad que el Consejo de la Magistratura rechazara el pedido porque el impugnante había hecho referencia a normas que no eran las que se debían aplicar. Hay que remitirse a normas nacionales y no a provinciales porque la Constitución Nacional dice que si uno quiere saber si alguna persona es abogada no va a ir al Foro sino a la Universidad.

- ¿Cree que sus cargos le dan una trayectoria que va a poder plasmarla en este nuevo lugar?

- Sin duda, me da una mirada distinta. He estado en el Poder Ejecutivo provincial por ausencia del Gobernador, estuve presidiendo la Cámara de Diputados, he sido intendente. Esto me da el conocimiento profundo de los tres poderes del Estado y me va a permitir entender la necesaria complementariedad que debe haber entre ellos.

PERFIL

El nuevo integrante de la Corte de Justicia nació en 1956. En 2003 fue vicegobernador de José Luis Gioja, cargo que volvió a ocupar en 2015, de la mano de Sergio Uñac. En 2007 llegó a la Intendencia de la Capital, puesto en el que fue reelecto por un mandato más en 2011. Antes, había sido secretario de Gobierno durante el gobierno del peronista Daniel Coll.