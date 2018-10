El diputado nacional Walberto Allende, junto a sus pares Florencia Peñaloza y Graciela Caselles, presentará hoy a las 9.30 una denuncia contra la empresa Ecogas y el ente nacional encargado del control, Enargas. Según indicó el legislador, la movida se llevará a cabo ante el titular del Juzgado Federal Nº 2, Leopoldo Rago Gallo.





El legislador le apuntó a la sospecha de que la compañía distribuidora de gas no cumplió con las inversiones pautadas en 2017 y que encima repartió millonarias ganancias entre sus accionistas. Según explicó, el contrato para que Ecogas preste el servicio establece que una vez cumplido con el plan de trabajos proyectado, recién ahí se autoriza la distribución de las utilidades. Por eso, también puso la lupa sobre el organismo oficial que debe dar el OK, ya que sin esa intervención, Ecogas no podría haber repartido las ganancias.





Allende mencionó que la denuncia giraría en torno al delito de estafa y la presentación en la Justicia Federal se realiza por tratarse de la prestación de un servicio público nacional. Además resaltó que está en juego el incumplimiento del contrato de concesión.