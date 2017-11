Futuro. El juez Adárvez sabrá hoy si el Jurado de Enjuiciamiento archiva la denuncia en su contra o si la admite y se dispara el proceso.

A las 9.30, en la Corte de Justicia, los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento se reunirán para decidir si el juez Guillermo Adárvez, del Tercero de Instrucción, enfrenta o no un proceso de destitución. El cuerpo colegiado definirá si admiten o rechazan la denuncia que había presentado el abogado Antonio Falcón. Si la aceptan, se disparará el proceso que contempla la acusación o no del fiscal General y la realización o no del juicio. Si no lo hacen, el caso se archiva.





Todo se originó por la presentación de Falcón, quien denunció a Adárvez por falta de cumplimiento de los deberes a su cargo y mala conducta, entre otros cargos. A su entender, el juez incurrió en irregularidades al detener, indagar y procesar a su defendido, Sebastián Merino, por la presunta violación de una joven de 36 años, hija del exdiputado bloquista Alfredo Castillo.

Entre las acusaciones, el letrado cuestionó que el magistrado no se apartara, dado que señaló que mantiene una íntima amistad con Castillo, quien fue testigo del casamiento del juez, a quien conoce de su pasada militancia bloquista. Pero principalmente, Falcón se amparó en una resolución de la Sala II de la Cámara Penal, que anuló la causa por el supuesto delito sexual, dado que la denuncia la tendría que haber realizado la víctima y no su padre (el exdiputado).

Es que pese a que señalan que la joven sufre una enfermedad psíquica, no hay una declaración judicial que indique que es incapaz y que deba ser representada por terceros. En su descargo ante el Jurado, las fuentes indicaron que el juez se valió de la resolución de su colega Benito Ortiz. Este había archivado otra denuncia de Falcón, quien le apuntó a Adárvez por la supuesta falsificación de documento público al ordenar que se insertara la firma de la víctima luego de que su padre radicara la denuncia por el abuso.