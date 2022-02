El servicio es de suma importancia, ya que se trata del reparto de comida a, principalmente, los pacientes del principal hospital de la provincia: el Rawson. La empresa Seralico viene entregando los alimentos hace unos 15 años y, según trascendió, volverá a competir para continuar con la prestación. En ese marco, hoy se conocerá si tiene rivales, dado que se llevará adelante la apertura de sobres de las ofertas económicas de todas aquellas compañías interesadas. Fuentes oficiales indicaron que hay otras dos que han comprado los pliegos de la licitación del servicio de comida, por lo que se verán si participan y si aparece alguna otra firma sobre la hora. La base de la inversión estatal se encuentra contemplada en el presupuesto oficial, la que orilla los 250 millones de pesos por un año y medio.



La licitación de distintos servicios de Salud Pública fue una práctica que puso en marcha la gestión uñaquista para abrir la competencia entre distintas empresas, con el fin de obtener la mejor propuesta en cuanto a calidad de servicio y el mejor precio para el Estado. Según había trascendido en su momento de fuentes calificadas, Seralico venía con la elaboración y reparto de alimentos para el Hospital Rawson durante la administración giojista luego de sucesivas renovaciones automáticas, por lo que ya acumula unos 15 años. En junio de 2019 se llevó adelante la licitación del servicio y sólo se presentó Seralico, con una oferta superior al 44 por ciento del presupuesto oficial. Tras una negociación con el Gobierno, se llegó a un acuerdo con una reducción de 14 puntos, lo que significó un ahorro de 5,7 millones de pesos para las arcas estatales en ese entonces. El contrato fue por seis meses, con la posibilidad de prórrogas anuales hasta llegar a los dos años. Las extensiones se dieron y una de ellas, en diciembre de 2020, tuvo que ver por la propagación de la pandemia del coronavirus, por lo que no era conveniente llamar a licitación en plena escalada de casos y atención médica.



Cumplidos los plazos, se llevó adelante el mecanismo licitatorio, cuyo presupuesto es de 249.361.040 pesos por la prestación del servicio de comida por 18 meses, desde el 1 de marzo de este año hasta el 31 de agosto de 2023. Hoy se realizará la apertura de sobres de las ofertas económicas y trascendió que Seralico será de la partida. A diferencia de la vez anterior, parece que habrá competencia, ya que otras dos empresas gastronómicas han comprado los pliegos con las bases y condiciones. No obstante, puede pasar que no participe ninguna de las dos o una de ellas. Inclusive, aunque es más difícil, existe la posibilidad de que aparezca un "tapado" antes de la apertura de los sobres, fijada a las 9.30. En ese marco, en el transcurso de la mañana saldrá a la luz cuántas ofertas habrá en danza y que tan lejos o que tan cerca se encuentran del presupuesto oficial. El servicio de comida del Rawson representa, en volumen, casi el 50 por ciento de lo que invierte el Estado en ese rubro en el sistema sanitario. El contrato prevé 258.570 raciones, la que estarán destinadas a distintos pacientes, entre los que se encuentran los de cierta complejidad, como los de terapia intensiva, que se alimentan por sondas, diabéticos, inmunodeprimidos y oncológicos

Pasos

La licitación del servicio de comida del Hospital Rawson se realizó el 21 de enero y hoy se llevará a cabo la apertura de sobres con las ofertas económicas. Una comisión evaluará las propuestas en caso de competencia y elegirá al ganador, el que debe prestar el servicio desde marzo.

Claves

Antecedente

En 2018, Salud Pública le dio de baja al contrato que tenía con Seralico por la provisión de alimentos para el Hospital Mental de Zonda. La decisión se dio porque las autoridades constataron que personal de la empresa preparó la comida para los pacientes con el suelo inundado de aguas servidas que brotaron tras llenarse el pozo negro. Incluso, los alimentos se sirvieron en el comedor con las mismas condiciones.

Otros servicios

A fines del 2018, Salud Pública llamó a licitación otros servicios de comida que también estaban en manos de Seralico. Fue el caso de siete centro sanitarios que pertenecen al nivel central, es decir, sin contar el Hospital Rawson y el Marcial Quiroga. La firma que ganó el servicio fue Servi Food que ofreció cobrar un 23 por ciento menos, lo que produjo un ahorro de 11,2 millones de pesos al año.

Licitación y ahorro

Tras la baja del contrato en el hospital Mental de Zonda, Salud Pública llamó a licitación. La firma que ganó fue Servi Food, la que presentó una propuesta con un monto menor a lo que Seralico estaba cobrando hasta ese momento. Con la baja, la provincia logró un ahorro que alcanzó los 5.700.000 pesos al año. La oferta de Servi Food fue un 33 por ciento más baja de lo que el Estado le pagaba a la anterior firma.

Marcial Quiroga

Una situación de ahorro también se produjo en el segundo hospital más importante de la provincia. También en 2018, Salud Pública llamó a licitación el servicio de comida para ese nosocomio. Las tareas quedaron en manos de la firma ATA, lo que también produjo un ahorro para el Estado, estimado en 6.600.000 pesos al año. La cifra representó una baja del 26 por ciento sobre lo que antes estaba cobrando Seralico.

Comidas

14.3 Es la cantidad aproximada de raciones que deberá entregar por mes la empresa que preste el servicio. Lo deberá hacer durante el año y medio que dure el contrato.

Áreas

7 Son los servicios que deberán estar cubiertos por la empresa que brinde los alimentos. Esto es, sector general, internados, pacientes hepáticos, diabéticos, niños y celíacos.