La decisión de Luis Rueda, presidente del Bloquismo, de ir a fondo contra los disidentes que apoyan a Juntos por el Cambio abrió fuego cruzado entre los díscolos y los que están dentro de la estructura orgánica. Enrique Conti, César Aguilar y Juan Domingo Bravo dispararon con dureza contra el joven dirigente y le recordaron que, en la elección de 2019, tanto el intendente de Iglesia, Jorge Espejo, como el de Angaco, Carlos Maza Peze, fueron electos al participar por fuera del partido. Por eso, indicaron que, si son expulsados, los jefes comunales también deberían ser castigados. Además, el hijo de don Leopoldo Bravo fue más allá, ya que sostuvo que lo que plantea Rueda es un "atentado contra la libertad de expresión", por lo que dijo que el Gobernador debería echarlo del cargo que ocupa en el Ejecutivo. El que salió a respaldar la decisión del presidente bloquista fue Humberto Conti Pico, subapoderado de la fuerza, quien indicó que la Carta Orgánica es clara sobre aquellos afiliados que apoyan a otros espacios. Además, cruzó a Bravo al manifestar que se trata de una cuestión política y no institucional.

La decisión de Rueda fue anunciada ayer por DIARIO DE CUYO, luego de que el tridente Conti, Aguilar y Bravo firmara la integración de Juntos por el Cambio. Los dos primeros fueron presentados dentro del Bloquismo Disidente, mientras que el tercero fue a través del Bloquismo Auténtico. Sobre esa situación, el presidente del partido afirmó que "no pueden utilizar el nombre para beneficio propio, cuando hay una decisión partidaria de ir por otro espacio". Otra de las críticas fue que, al firmar su participación con la oposición, los tres van en contra del mandato del Bloquismo, por lo que deben ser sancionados.

Los tres dirigentes consultados indicaron que se sintieron molestos por la decisión de Rueda. En el caso de Conti y Aguilar, ambos lo criticaron ya que aclararon que "nunca" han utilizado "la denominación o sello, ni el símbolo de la estrella" para participar de otro frente electoral. Incluso, el primero fue irónico al indicar que "se enojan porque dicen que utilizamos el nombre del partido y yo no opino lo contrario porque nunca lo he utilizado". Sobre su participación en otra fuerza, disparó contra otros bloquistas al manifestar que "hay que medir a todos con la misma vara. Y si miden a Aguilar, Bravo y Conti, creo que lo tienen que medir a Maza Peze, que fue con ADN, y a Espejo, que fue con otro partido". Así, disparó contra Rueda al decir que "lo que hay que hacer es trabajar por engrandecer el bloquismo y no achicarlo". En el caso de Aguilar, sostuvo que la presidencia "actúa como lo hace el gobierno nacional, con decisiones poco democráticas" e indicó que esperaba un cambio sobre la gestión de Caselles, pero Rueda "está demostrando que es más de lo mismo". Por su parte, Bravo fue más duro al indicar que "es un acto de amenaza y sobre esto está la libertad de expresión".

Quien les contestó fue Humberto Conti Pico, quien indicó que la Carta Orgánica establece suspensiones y expulsiones a aquellos afiliados que participen compitiendo contra el bloquismo. Así, dijo que "es lógico. Si el partido establece normas internas, hay que respetarlas, si no les gusta, deberían haberlo planteado en una interna o irse del partido". Además, expresó que "esto no es una amenaza. Simplemente se hacen andar los mecanismos internos". Sobre lo de Maza Peze y Espejo, el abogado sostuvo que "en su momento no hubo denuncia".

Cambios en la Carta Orgánica

Para las elecciones legislativas de 2017, el Partido Bloquista modificó su Carta Orgánica para sancionar a aquellos dirigentes que jueguen por fuera de la fuerza. La decisión fue aprobada por la Convención que, en su momento, encabezó Luis Rueda. La modificación se plasmó en el artículo 8 de la norma, la que establece una "suspensión automática" a quienes "participen como precandidatos o candidatos por partidos, alianzas y/o listas no habilitadas orgánicamente. Avalen públicamente y explícitamente a precandidatos o candidatos que presenten a otros partidos que el partido no postule. No integren los bloques legislativos partidarios nacionales, provinciales o municipales. Ocupen cargos en el gobierno que no fueran integrados por el partido. Y quienes posean un cargo y no paguen el 5 por ciento del aporte partidario".

>> PROTAGONISTAS

ENRIQUE CONTI

"Leyendo la Carta Orgánica, no interpreto que esté en falta o en contra de los postulados del bloquismo porque uno manifieste un desacuerdo con la alianza del justicialismo y someterse a ese partido".

HUMBERTO CONTI PICO

"Al firmar con Juntos por el Cambio, los disidentes están avalando a ese frente. Según la Carta Orgánica, no pueden apoyar a los candidatos de ese espacio. No están acatando órdenes emanadas por el partido".

JUAN DOMINGO BRAVO

"Acá hay un bien mayor que es la libertad de expresión y están amenazando a lo que pueda hacer un ciudadano. En un marco de elecciones, hay que ser tolerantes y Rueda debe tolerar la libertad de expresión".