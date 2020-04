Desde esta semana, la industria sanjuanina retoma sus labores luego del inicio de la cuarentena "administrada" que anunció el Gobierno nacional. En diálogo con el programa "Demasiada Información' (@demasiadainfosj) de Radio Sarmiento, el presidente de la Unión Industrial de San Juan se mostró esperanzado en que "un 80%de los trabajadores vuelvan a trabajar".

"Esto no significa trabajao a pleno. Hay que tomar pautas claras para que no se pierda todo lo hecho hasta ahora, tratando de que no haya un retroceso en los avances que estamos logrando con respecto a la enfermedad", señaló Hugo Goransky.

El empresario afirmó que se está tratando de preservar a los trabajadores, "buscar acuerdos para que las fuentes de trabajo continúen. El problema grave que tenemos es que los consumos están muy bajos", sostuvo.

Para Goransky, hay muchos productos que si bien se pueden empezar a realizar, no están los clientes para que puedan ser comercializados.

En cuanto a la crisis por la que atraviesa el sector, manifestó que "dentro de las posibilidades se han pagado sueldos, los créditos que se han tomado son una gran preocupación, los impuestos fueron a moratoria y se han pedido prórrogas de moratorias. Entiendo que el gobierno necesita recaudar para hacerle frente a esto, no pueden postergar ingresos brutos. Nos estamos endeudando para producir", sentención.

El titular de la UISJ reiteró que "muchas empresas se endeudaron para hacer frente a los sueldos. Hay buena voluntad de parte de todos, también del gobierno".