Construcción. Tanto la Operatoria Individual como el plan para la ampliación de vivienda, están destinados a un sector con alta demanda de materiales de la construcción.

Al igual que con el crédito para la construcción de casas, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) cambió el mecanismo de cálculo para otorgar más fondos para aquellos beneficiarios que busquen ampliar su hogar. A través del esquema que utiliza índices actualizables por inflación, la repartición elevó el monto máximo a entregar rompiendo por poco la barrera del millón de pesos, casi el doble de plata que destinaba cuando lanzó el programa a mediados de 2017 y lo que aportó durante el año pasado, 540 mil pesos. Con el cambio, el beneficio para quienes accedan al programa será doble. Por un lado, tendrán la actualización mensual del préstamo, lo que les permitirá mantener una capacidad de compra de materiales frente a la alza de los precios. Y por otro, la devolución del mismo es a tasa cero a 20, 25 y 30 años. La resolución ya fue firmada por el interventor del IPV, Juan Pablo Notario, y la misma está operativa.



Al igual que en el caso de la llamada operatoria individual, el IPV no otorgará la totalidad de los fondos suficientes para ejecutar la obra, por lo que el beneficiario deberá contar con ahorros para poder iniciar los trabajos. Según la resolución, la superficie máxima a financiar para la ampliación de vivienda será el 80 por ciento de un proyecto de 48 metros cuadrados, bajo los cuales, el propietario podrá construir aquello que satisfaga su necesidad, esto es: dormitorios, un baño, lavadero, cocina y comedor o un ambiente que contemple a ambos. La superficie final de la construcción, entre lo existente y la ampliación, no podrán superar los 120 metros cuadrados cubiertos. De pasar ese límite, la repartición no financiará la extensión.



El IPV puso en marcha un sistema de actualización tanto para el valor del préstamo como para el monto de devolución. Los índices son las Unidades de Vivienda (Uvis) y las Unidades de Valor Adquisitivo (UVAs), que se actualizan diariamente por inflación y son publicados periódicamente por el Banco Central de la República Argentina. Así, la repartición puede otorgar créditos que se irán incrementando con el tiempo y que, a su vez, la devolución de los mismos no se deprecien a través de los años. Por ejemplo, según el cálculo que hizo el IPV en diciembre, el crédito que podría haber otorgado ese mes por el máximo de la superficie a financiar (38,4 metros cuadrados) hubiera ascendido a 1.056.608 pesos, dado que cada metro cuadrado representaba 896 Uvis y cada una de estas unidades estaba en 30,71 pesos. Como el proyecto aprobado se transforma en una determinada cantidad de UVAs a devolver por mes por el beneficiario, la cuota mensual inicial estimada hubiese ascendido a los 4.830 pesos para un préstamo a 20 años, a 3.878 pesos a 25 y a 3.231 pesos a 30 años.



Uno de los requisitos más importantes para acceder al programa es que el grupo familiar beneficiario deberá contar con ingresos mensuales que garanticen el pago de la cuota. Según la resolución, este no deberá ser inferior a cinco veces el monto de la cuota estimada. Por ejemplo, si el valor del canon por mes ronda los 5 mil pesos, los ingresos familiares deberán superar los 25 mil pesos.



Según indicó Notario, la línea viene a dar continuidad al plan "Mi Casa, mi hogar", que el IPV lanzó en noviembre para la Operatoria Individual, en la que los créditos para la construcción de vivienda superó los 1.600.000 pesos.



El programa es una herramienta más para dar respuesta a un sector de la sociedad que posee viviendas particulares con los servicios básicos, como agua, luz y gas, y que necesiten ampliarlas, con un préstamo accesible.

Plazo de obra

12 Es la cantidad de meses que otorga el IPV como máximo para la ejecución de la ampliación de la vivienda. Es el mismo período que el asignado para la Operatoria Individual.