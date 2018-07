Sorteo. En septiembre pasado, en la planta baja del Centro Cívico, el titular del IPV, Juan Pablo Notario, encabezó el sorteo para definir la ubicación de los adjudicatarios del barrio UTA. Se sortearon 112 viviendas.

Con el objetivo de agilizar el trámite de sorteo de casas, el IPV generará una aplicación para que, a través de una página web o por celular, los inscriptos en el padrón puedan elegir el barrio en el que deseen participar. El objetivo de la herramienta tecnológica es dar respuesta a una iniciativa que anunció el gobernador Sergio Uñac, quien apuntó a que los beneficiarios puedan elegir el departamento y el complejo habitacional en el que planeen vivir para que no sufran del desarraigo. La aplicación estará lista a fin de año y será lanzada junto con la convocatoria al sorteo de varias viviendas.



Según indicó el interventor del IPV, Juan Pablo Notario, la idea es que los interesados tengan más de una opción para elegir dónde vivir. Para ello, desde el organismo están trabajando a contra reloj para que en este segundo semestre del año se publiquen, se adjudiquen y comiencen las ejecuciones de los nuevos barrios. Desde la entidad remarcaron que las nuevas casas no sólo estarán ubicadas en el Gran San Juan sino también en los departamentos alejados.



Incluso uno de los proyectos que está más avanzado es la licitación de un complejo de más de 1.000 casas en Rivadavia, cerca del Valle Grande, en Rawson. Esa megaobra será ejecutada por varias empresas y lo que resta definir es la ubicación de la escuela que tendrá, al igual que el centro de salud y la comisaría.



Sobre la aplicación que será lanzada para agilizar los sorteos, Notario indicó que el sistema tendrá una fecha tope de inscripción y posteriormente se armará un padrón con quienes se anotaron. Finalmente, esa lista será la que se utilizará para el sorteo final. Pero no será lo único, ya que la aplicación permitirá que la gente pueda ver la cantidad de postulantes de cada barrio "así, por ejemplo, alguien puede ver que en el complejo habitacional que quiere hay 5 mil inscriptos para 250 casas. Tal vez eso lo haga anotarse en otro en el que tenga más posibilidades de salir sorteado. Cada uno elegirá qué le conviene", explicó.



Según lo proyectado por el IPV, entre fin de año y el transcurso de 2019 se sortearán unas 5 mil casas en distintos barrios en toda la provincia. Se espera que todas sean sorteadas por el mismo mecanismo.