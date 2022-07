Con la firma a principio de año de un convenio con la empresa Equifax, a cargo de Veraz, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) había dado la voz de alerta para todos aquellos deudores de la entidad. Incluso, hasta junio, la compañía encargada de informar al Banco Central de la República Argentina los deudores del sistema financiero, llevó adelante el trabajo de notificar, con mensajes de texto, mail y cartas documento, su rojo contable a unos 4.500 adjudicatarios del IPV, con la intención de que procedan a una regularización. Con ese paso cumplido, durante julio habrá un ultimátum a unos 2.000 beneficiarios que no respondieron las intimaciones, que tienen recursos financieros y que tampoco mostraron interés en cerrar su deuda. De mantenerse la falta de respuesta, durante agosto pasarán a integrar el Veraz, por lo que verán complicadas sus intenciones de acceder a un crédito. Así lo indicó el titular del IPV, Marcelo Yornet, al destacar que el endurecimiento adoptado trajo buenos resultados, como que un 55 por ciento de los deudores notificados comenzaron a pagar, realizando cancelaciones o iniciando planes de pago.



La decisión de acudir a una empresa privada para reducir el nivel de morosidad radica en la necesidad del IPV de contar con los recursos que le son propios para continuar con la construcción de casas. Yornet recordó que el principio del instituto es un sistema solidario donde el pago de la cuota favorece a que se mantenga la política de ejecución de viviendas de la gestión uñaquista. A ese pilar, existe un apoyo clave de la administración nacional, con el aporte de fondos que llegan del Ministerio de Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat a cargo de Jorge Ferraresi (Ver recuadro).



La complicada situación de unos 2.000 beneficiarios del IPV, entre los que se encuentran aquellos que fueron adjudicatarios de una casa y que cuentan con un préstamo de la Operatoria Individual, había sido adelantada por Yornet a principio de junio, cuando el funcionario visitó los estudios de Radio Sarmiento. En esa oportunidad, había indicado que "con las campañas de concientización que lanzamos en noviembre del 2020 y junio del 2021, no tuvimos la respuesta esperada, fue por eso es que recurrimos a la empresa Equifax, que posee la marca Veraz, con el objetivo de intimar a quienes adeuden cuotas". En esa línea, Yornet recordó que el proceso de intimación se dividió en dos tandas, las que involucraron a unas 4.500 personas cada una. El primer grupo consistió en aquellos que "tenían mucha posibilidad de pagar y no lo hacían porque no querían". De ellos se acercó a cancelar el 55 por ciento de los intimados "el resto no lo hizo". De la segunda tanda, que también se inició el proceso de intimación, se presentó menor número de personas a regularizar su deuda "porque se trata de un grupo que tiene menores posibilidades económicas que el primero". Con ellos, durante este mes, también habrá un análisis para determinar con quienes se insistirá y quienes pasarán al Veraz en agosto.



Según indicaron desde el IPV, existen deudores con valores de cuotas de menos de 1.000 pesos, incluso con montos de 200 pesos que no eran pagadas. También hay valores que ascienden a los 8.000 pesos. El IPV comienza la intimación a aquellos que tiene tres o más cuotas.

1.500 casas y visita

El último apoyo de la administración nacional para con el gobierno de Sergio Uñac, fue la confirmación para financiar 1.500 casas, lo que implica unos 9.000 millones de pesos. Para acceder a esos recursos, desde el IPV presentaron documentación en el Ministerio de Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat y esperan respuesta en el corto plazo. La financiación es por sobre las 3.000 casas anunciadas el año pasado, que completan 4.800 unidades con fondos nacionales. A su vez, desde el ejecutivo esperan que el ministro Ferraresi llegue el próximo 26, para la entrega del complejo Grimalt ubicado en Ullum, que contiene 51 viviendas. No se descarta que dicha visita coincida con la adjudicación de la casa número 50.000 a nivel nacional. La última presencia de autoridades nacionales se dio a fines de mayo, cuando se entregó el complejo Gran Libertador.

Claves del Veraz

Deuda

Se trata de una empresa que averigua el estado económico de personas e instituciones y lleva un control de todos aquellos ciudadanos que cuenten con una deuda en el sistema financiero.

Créditos

Sirve como plataforma de consulta para los bancos y empresas crediticias a la hora de otorgar un crédito, o para cualquier otra entidad o persona que necesite esa información.

Niveles

Los niveles en el Veraz son Bajo, con atraso en el pago de más de 31 y hasta 90 días; Medio, de más de 90 y hasta 180 días; Alto, de más de 180 días hasta un año, e Irrecuperable: superior al año.