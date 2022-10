Mauricio Ibarra, actual asesor del Gobierno, dijo que va a decidir si es candidato a intendente "cuando estén las condiciones", dado que "decidí reconstruir mi liderazgo y autoridad por un proyecto para Rawson". En ese marco, llamó a la unidad de todos los sectores peronistas y destacó que "voy a ocupar todo el tiempo que sea necesario para volver a gobernar el departamento con el mismo equipo que me permitió cambiarlo y transformarlo". Equipo en el que incluyó a los que señaló que trabajaron en su gestión: Carlos Munisaga, Pablo García Nieto, Silvia Pérez y Marcos Andino, entre otros, dirigentes que han manifestado sus ganas de anotarse en la contienda de cara a 2023. En esa alianza no incluyó a Juan Carlos Gioja y al actual jefe comunal, Rubén García, ya que "el proceso de cambio y progreso se detuvo hace 12 años, luego de nuestro Gobierno".

Ibarra lanzó las definiciones en el programa "A todo o nada", de Radio Sarmiento. El rawsino fue intendente de 2003 a 2007 y de 2007 a 2009, cuando asumió en su banca de diputado nacional a través del frente electoral opositor que por entonces comandaba Roberto Basualdo, luego de su duro enfrentamiento y alejamiento con el líder del PJ, José Luis Gioja.

Si bien señaló que "haré todo el esfuerzo para reunir a todos los sectores del peronismo" a través de la "humildad" y la "prudencia" porque "tampoco quiero gobernar yo, sino que lo que tiene que llegar es un grupo", se le escaparon definiciones como que "lo único que tengo en vista es volver a gobernar con ese equipo virtuoso que tuvimos".

El exintendente remarcó que "la situación de Rawson es extremadamente delicada y con muchas desigualdades e inequidades", por lo que "tenemos que reconstruir el liderazgo y la autoridad, que hace mucho tiempo faltan". Así, también habló de reconstruir su liderazgo y autoridad y sostuvo que "debemos estar juntos quienes supimos transformar el departamento. Rawson no puede inventar ni hacer experimentos. La situación de atraso y postergación requiere de profesionales. Necesito a los que más saben de limpieza, de obra pública, de sistemas sociales". Así, expresó que "a Rawson no lo puede gobernar un sector del justicialismo", en referencia al giojismo, del que indicó que, "después de mi gobierno, han ganado tres elecciones otros espacios del peronismo y no han podido transformar nada, sino que han empeorado la situación". Por eso, remarcó que en su gestión, "que transformó Rawson, no estaba Juan Carlos Gioja", quien "no logró entender de qué se trataba el proceso de transformación que estábamos viviendo. Tuvo una ecuación de gastar mucho adentro de la municipalidad y casi nada afuera".

Cuando se le consultó si le competirá a Munisaga, actual secretario de Seguridad, hombre de su propio espacio, respondió que "va a ser candidato el que garantice ganar, pero también el que pueda hacer cambios", que "no tenemos que competir entre nosotros", que "está" en su equipo y que los lugares son cosas que "las vamos a ir ordenando. Tiene que ver con cuestiones estratégicas y políticas".

De esa manera, Ibarra apunta a la unidad de un sector grande del PJ, mientras que al giojismo y al actual intendente los ubicó en otros lugares dentro del Frente de Todos. Si bien Juntos por el Cambio hizo una buena legislativa en 2021, el exintendente dijo que los "resultados no tienen que ver con virtudes de la oposición, sino en los defectos de quienes gobiernan Rawson", por lo que la gente "ha empezado a votar en contra del peronismo".



>> DEFINICIONES

MAURICIO IBARRA - Exintendente de Rawson