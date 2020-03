En lo que fue una elección histórica en el Justicialismo local, Sergio Uñac arrasó en los comicios de ayer por sobre el giojismo. El gobernador triunfó en las 35 escuelas y en 121 de las 123 mesas, con la Lista Todos Unidos, cosechando el 68,03 por ciento de los votos, mientras que Juan Carlos Gioja, alcanzó sólo el 31,97 por ciento.

En diálogo con 'Demasiada Información' (@demasiadainfosj) de Radio Sarmiento, Mauricio Ibarra se mostró feliz por el resultado obtenido, al tiempo que instó a Gioja a comunicarse con Uñac para ponerse a disposición.

"La política es tomar decisiones, es tener pensamiento propio, identidad, pensar en el bien común. Hace 11 años atrás planteamos la renovación generacional que tenía que venir. Uñac levantó el teléfono y me dijo 'Mauricio tenés lugar en el peronismo, te necesitamos para que empecemos a construir un proceso de cambio en San Juan", dijo el flamante congresal nacional.

Ibarra aseguró que lo que se pretendía era "confirmar lo que ya sabían". "El único e indiscutido líder del PJ sanjuanino es Uñac. Y ayer fue ni más ni menos que eso", sostuvo.

"Entiendo que a partir de ahora los que ponían en duda esto deben colaborar y poner los intereses de los sanjuaninos por encima de los propios. No hemos venido a pelear con el pasado, queremos reconocer lo que han hecho pero no queremos que nos hipotequen el presente. No entienden que en esta provincia existe un proceso de renovación generacional y el que no lo entienda deberá tener un alto nivel de reflexión", agregó.

Ibarra dijo también que Gioja "tiene que llamar a Uñac para reconocer la victoria y renovar los votos, decirle que tiene toda la confianza y que va a colaborar en todo. Debería hacerlo".

"Vamos a seguir para adelante. Siento satisfacción personal porque aquello que parecía una locura hace 11 años, anoche se confirmó. Tenemos que ir con un peronismo de buenos modales, como los tiene Uñac, que no agrede a nadie", concluyó Ibarra.