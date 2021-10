Luego de las PASO y cuando ya comenzó la campaña de cara a las Elecciones Legislativas Generales, el referente del Frente de Todos en San Juan, Mauricio Ibarra, analizó los resultados y los pasos a seguir.

"La pandemia puso incómoda a la gente y nosotros no planteamos bien que lo importante es que le vaya bien a San Juan. Faltó esmero en plantearles a los sanjuaninos que ahora no se vota por Alberto, por Cristina, ni por garchar; sino que está elección es bastante importante para los sanjuaninos en sí. Es por ahí por donde nos tenemos que encaminar ahora, porque lo que se vivió fue una votación de enojo contra Alberto y Cristina", analizó Ibarra en el programa "A todo o nada" de radio Sarmiento.

A la vez agregó: "Pensando se me apareció una frase y es que, hay que diferenciar a Uñac de Alberto, 'Uñac no es Alberto'. Esto tiene que ver con que en el voto hubo un componente negativo de una forma de hacer política, con gritos y peleas y acá es todo lo contrario. A Uñac no lo escuchás nunca pelear, es un aliado de los sectores industriales, productivos. Siempre que hay un conflicto hay una charla, una reunión".

Y confió: "Nos equivocamos, no logramos explicarles a los sanjuaninos la necesidad de que el Congreso Nacional se definen cosas que son importantes para San Juan, eso es lo que tenemos que salir a explicar ahora".

Para continuar resaltó: "Lo castigan a Uñac cuando Uñac les pide el voto a los sanjuaninos para seguir avanzando. Necesitamos que la gente trabaje, para eso necesitamos seguir haciendo casas, diques. La pandemia lastimó ahí, en el trabajo. Y los números en San Juan no son los de Nación, los del mundo, en materia de pérdida de empleo. Hay que pensar en qué necesitan los sanjuaninos y eso es lo importante. Y después vamos a discutir qué es el Congreso de la Nación, nos están vendiendo una fruta que no es. El Congreso no es plantear lo que nos están vendiendo".

Para finalizar acentuó: "Esto fue una votación de enojo contra Alberto y contra Cristina. Ellos pusieron cosas en la agenda, como el tema 'todes', creyendo que nos incluían a todos y al final nos dejaron afuera a todos. Salieron con el tema de los binarios y pasó lo mismo. Partieron con cosas que no le interesaban a la gente. ¿Vos lo has escuchado a Uñac decir 'todes'? Es injusto que le carguen al Gobierno de Uñac las cosas que nosotros no hicimos. Nosotros acompañamos al Presidente porque es una cuestión institucional, pero nos duele que nos carguen con cosas que no hicimos. Fernández grita, pelea, reta. No son momentos para eso, son momentos para pensar y para trabajar. Nosotros vamos a salir a decirles a los sanjuaninos que tienen que votar por San Juan, más allá del frente o de los candidatos".