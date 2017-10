Juntos. Tras su partida del peronismo local en 2009, Ibarra y Uñac compartieron un evento, una sesión de fotos por los personajes de ese año organizado por DIARIO DE CUYO. El lugar fue el Hospital Rawson.

En plena campaña electoral para las legislativas, Mauricio Ibarra, candidato a senador por Somos San Juan 1País, no descartó la posibilidad de regresar al frente oficialista que conduce la provincia. Y por primera vez habló de la alternativa de sumarse como socio en una construcción más amplia que pueda ser liderada por el peronismo. El exintendente de Rawson brindó esas definiciones luego de que el diputado del PJ por ese departamento, Pablo García Nieto, dijera en LV5 que lo ve en las filas oficialistas. Si bien Ibarra destacó que no es el momento para pensar en esas elecciones, llamó la atención las flores que le tiró a Uñac, teniendo en cuenta que compite con sus candidatos.



Las palabras de Ibarra no son menores, ya que es la primera vez que públicamente abre la puerta del regreso a las líneas oficialistas. Además sus intenciones son un reflejo de lo que sucede a nivel nacional, donde se habla, tras las elecciones, de la conformación de un gran bloque peronista conformado por el sector que lidera Diego Bossio, los futuros legisladores que respondan a los gobernadores peronistas y Sergio Massa, el referente del rawsino a nivel nacional, entre otros. Esa nueva construcción política, según mencionan distintos medios nacionales, se sellaría sin la participación del kirchnerismo, tanto en la Cámara Baja como en Senadores.



En 2009, Ibarra decidió pegar el portazo del PJ luego de tener un fuerte cruce con quien en ese momento era el presidente del PJ local, José Luis Gioja. Ese año iba por su segundo mandato en Rawson y fue elegido diputado nacional dentro del frente que lideraba Roberto Basualdo.



El exintendente no negó un regreso e integrar un espacio con el Partido Justicialista, pero fue cauto al manifestar que a la idea "por ahora no hay que consolidarla ni tampoco desecharla. Tomar una posición antes de las elecciones de octubre es inoportuno y después de octubre nos queda un mundo". Pero a su vez indicó que "hay que trabajar en algo más grande, en el que todos estemos incluidos. Una coalición partidaria de cara a las próximas elecciones, donde todas las líneas de pensamiento estén representadas".



Además, habló muy buen de quien hoy conduce las riendas del PJ y de la provincia. El candidato a senador manifestó que con el Gobernador "el peronismo ha tomado la decisión de comenzar a construir otro rumbo, uno de unidad. Uñac tiene ese pensamiento y nosotros también, estamos en la misma sintonía".



Por otro lado, fue muy claro al manifestar que para lograr una unidad junto al PJ hace falta "dejar de lado al cristinismo. Hoy el peronismo tiene que entender que hay que construir un peronismo sin Cristina. No es un acto de querer o no querer sino de madurez política". Si bien no focalizó en ningún personaje local, la frase del dirigente fue un tiro por elevación para José Luis Gioja, su ya eterno rival, quien antes de las PASO publicó una carta pidiendo el voto por la expresidenta.



En el plano departamental y al ser consultado sobre las declaraciones de García Nieto, quien había asegurado que hay gente del ibarrismo acompañando a Uñac en la campaña, el rawsino manifestó que la situación es al revés porque "hay allegados del oficialismo que trabajan con Somos San Juan 1País". Además, dijo que el jefe de bancada oficialista en Diputados está tan capacitado para ser intendente de Rawson como el presidente de su partido, Confe, y también diputado provincial, Carlos Munisaga (ver recuadro).

Ya suenan los que perfilan para Rawson

Debido a que el actual intendente de Rawson, Juan Carlos Gioja, no puede repetir mandato en 2019, en los últimos días surgieron los nombres de posibles candidatos, ya sea por dentro o fuera del peronismo.



El primero en mostrar sus cartas fue el diputado departamental y jefe de la bancada oficialista en la Legislatura, Pablo García Nieto, quien manifestó el fin de semana sentirse capacitado para ser intendente y que 2019 puede ser su momento.



Frente a esas declaraciones, Mauricio Ibarra, del frente Somos San Juan 1País, aseguró que Carlos Munisaga tiene las mismas chances y está "tan o más capacitado que el diputado".



Además del uñaquista y del ibarrista, en Rawson se habla de que el actual presidente del Concejo Deliberante, Juan Carlos Salvadó, sería otra de las opciones, representando una continuidad en la conducción giojista.

En las PASO 6,33 Es el porcentaje que Mauricio Ibarra obtuvo en las primarias como candidato a senador por Somos San Juan 1País. Fue la tercera fuerza política.

Cargos de Confe

El partido Convicción Federal (Confe), que tiene a Mauricio Ibarra como referente, fue creado en 2009. De la mano del basualdismo, Ibarra llegó a la Cámara baja. Munisaga, por su parte, logró una banca en la Legislatura local. El ibarrismo sí logró concejales en Rawson. En 2016 se alejó del basuladismo, por el acercamiento de esta fuerza con el PRO.