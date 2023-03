En la mañana de este lunes, el candidato a intendente por el frente San Juan por Todos, Mauricio Ibarra, le respondió a su oponente dentro del mismo frente, Carlos Munisaga, quien en una entrevista criticó su anterior gestión.

“He hablado con Carlos, dice no haber tenido la intencionalidad de criticarme. Y yo pienso que siempre hay que ir con la buena fe. Igual me parece que tiene algo de razón en lo que dice ‘Carlitos’ (sic) Munisaga. Venimos de gestiones que en Rawson que prácticamente lo han dejado quebrado”, comenzó diciendo Ibarra en diálogo con el programa Demasiada Información, de radio Sarmiento.

Y agregó: “Es la opinión pública de Rawson la que reclama un cambio. Yo no voy a pelear, no voy a discutir. Mi camino es el de plantear las cosas que hice -durante su gestión entre 2003 y 2009-, que fueron muchas y muy útiles”. Para continuar, destacó: “He cambiado, he madurado y pretendo crear un nuevo Rawson. Los otros candidatos tratarán de buscar votos descalificándome, pero Munisaga es casi un hijo para mí”.

Cabe recordar que, en los micrófonos de la misma radio, Munisaga se diferenció fuertemente contra sus oponentes, Ibarra y Juan Carlos Gioja, ambos, exjefes comunales. "Hay una realidad en el departamento y, de ella, son responsables quienes gobernaron en el corto plazo y hacia atrás en el tiempo", resaltó. Además de agregar que el distrito "lleva muchos años de conflictividad política y de eso también son responsables".

Para finalizar, indicó: "Ibarra y Gioja ya gobernaron. Nosotros queremos tener la oportunidad para gobernar y expresamos un proyecto de renovación".