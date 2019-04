Ayuda. La tarjeta social apunta a los sectores más vulnerables. Desde enero, la provincia viene cubriendo íntegramente el aporte de 800 pesos para 17 mil beneficiarios.

El ministro de Desarrollo Humano, Armando Sánchez, destacó que siente "impotencia" frente al comportamiento del Gobierno nacional en el mantenimiento de dos planes sociales. Es que autoridades macristas le dijeron en diciembre que iba a haber un aumento en el aporte que hacen a la tarjeta social y los comedores escolares, pero en febrero le manifestaron que la suba en el primer programa iba a ser considerablemente menor. Y el funcionario uñaquista señaló ayer que la gestión de Cambiemos directamente le adeuda a la provincia los fondos de ambos planes en lo que va del año, suma que asciende a casi 22 millones de pesos. Se trata de dinero que viene poniendo la administración uñaquista y que el titular de la cartera social no tiene noticias cuándo habrá una devolución y la regularización del esquema de transferencias.



Tanto la tarjeta social y los comedores escolares son planes nacionales, pero el Gobierno local le viene inyectando recursos para reforzarlos. En el caso del primero, la suma que percibe cada beneficiario es de 800 pesos, de lo cuales, la provincia pone 670 pesos y la Nación, los 130 restantes. Según había explicado Sánchez, alfiles macristas del Ministerio de Desarrollo Social le habían prometido duplicar su parte, es decir, llevar el aporte nacional a 260 pesos. Sin embargo, el compromiso luego se redujo a 160 pesos como máximo, pero lo cierto es que la cifra sigue estancada en 130 y para colmo, desde enero no están enviando los recursos. Teniendo en cuenta que son 17.000 beneficiarios, la deuda asciende a 8.840.000 pesos en estos cuatro meses del año, que ha tenido que afrontar el Ejecutivo, lo que se suma a su propia inversión, que en ese plazo fue de 45.560.000 pesos.



La tarjeta social apunta a los sectores más vulnerables para que puedan comprar alimentos y elementos de primera necesidad. El titular de la cartera social local dijo que el Gobernador y el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, están analizando además un incremento de la suma que inyecta la provincia, teniendo en cuenta los altos niveles de inflación. La última actualización que hizo la administración uñaquista fue en septiembre, cuando elevó su aporte de 570 a los actuales 670 pesos.



Sánchez informó que ya depositaron los 800 pesos de abril.



Por el lado del programa de comedores escolares, el Ejecutivo sanjuanino también subió en septiembre su contribución a 6,08 pesos por almuerzo, mientras que la Nación viene con una cifra congelada de 8,32 pesos por ración, lo que da un total de 14,40 pesos. El plan llega a 35.500 chicos y la cobertura va de marzo a diciembre. En este esquema también hubo una promesa de aumento de la gestión de Cambiemos que no solo no se cumplió sino que no han mandado las partidas correspondientes a marzo y abril, que representan unos 13 millones de pesos. La administración uñaquista también se hizo cargo de esa suma, junto a su propio aporte que en ese período de dos meses fue de casi 9,5 millones.



De esa manera, el Ejecutivo provincial ha puesto alrededor de 22 millones de pesos que debía destinar la Nación.



El programa se aplica en 225 colegios de jornada completa y representa una ayuda importante para que los chicos cuenten con una alimentación adecuada.



Sánchez se mostró molesto por la situación dado que "primero hablaron de incrementos, después de aumentos menores y ahora no hay nada. No tenemos novedades sobre el futuro, ya que no nos han podido atender".

> Sin respuesta

Celíacos

El ministro Armando Sánchez también informó que no ha tenido respuestas ante el planteo de incorporar a 70 personas al plan nacional que contempla la caja alimentaria para celíacos, que contiene productos caros. En el programa se encuentran poco más de 300 beneficiarios.