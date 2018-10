Acuerdo. Los gremios docentes sanjuaninos llegaron a un acuerdo paritario en marzo. Los puntos clave fueron que la provincia se hiciera cargo del Fondo Compensador y aplicara la cláusula gatillo.

Hay gremios docentes en San Juan que no confían en la administración macrista. Si bien el Gobierno nacional fijó partidas en su proyecto de presupuesto 2019 para hacerle frente al Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), están los sindicatos que dudan que ese aporte pueda ser girado a la provincia en el próximo periodo. Es el caso de UDAP, el gremio con mayor representación, que sostuvo que la gestión de Cambiemos viene promoviendo recortes a la educación y que lo que vienen manifestando sobre el Fonid "no asegura nada". Desde AMET indicaron que sabían que el incentivo estaba confirmado, pero hasta fin de año, y que luego se haría cargo la provincia. En cambio, en UDA sostuvieron que el macrismo seguirá desembolsando el aporte, pero con el mismo monto de este año. Por su parte, el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, sostuvo que el fondo estará presente y será financiado por la Nación, según le confirmaron desde el Gobierno central. La suma es de 1.210 pesos por cargo y de carácter remunerativo, por lo que ayuda a engordar el salario de los maestros.



La dudas por parte de algunos gremios se debe a que la administración nacional ya recortó recursos destinados a la provincia, como fue el caso del Fondo Compensador, importe que asumió San Juan para cerrar la paritaria de este año, al igual que la incorporación de la cláusula gatillo (Ver Se incrementó... ).



Según los datos oficiales que figuran en el proyecto de presupuesto nacional enviado al Congreso de la Nación, San Juan aparece con 376.318.747 pesos correspondientes al Fonid. La cifra representa apenas un 3,34 por ciento de incremento con respecto a la partida de este año, por lo que las autoridades indicaron que el valor estará congelado. Incluso, el incentivo docente tiene el mismo valor desde julio de 2016, cuando se elevó de 810 a 1.210 pesos, que es lo que cobra cada docente por cargo, hasta dos cargos, y hasta 17 horas de trabajo semanales.



El miedo de los gremios es que el Gobierno nacional había deslizado que se iba a desentender del incentivo y que debía ser afrontado por las provincias. El anuncio generó quejas de distintos sectores y de los mandatarios provinciales, situación que derivó en una reunión con funcionarios nacionales y cuyo resultado se vio reflejado en el proyecto de presupuesto 2019.



Para los gremios docentes locales, el Fonid es clave para el salario, al punto que indicaron que el mismo debe estar confirmado antes de comenzar las reuniones paritarias.



El Fonid se creó en 1998 y el monto se distribuye a cada agente sin distinción. Luis Lucero, secretario Adjunto de UDAP, puso en duda el aporte nacional al preguntarse: "¿Cómo podemos estar seguros de este Gobierno si no cumplió con nada de lo que prometió?" Por su parte, Daniel Quiroga, de AMET, manifestó que "sabemos que el incentivo llega hasta diciembre, pero no tenemos más noticias para adelante". Roberto Rosa, de UDA, aportó que "desde la central sindical se nos ha informado que habrá un aporte, pero con el mismo valor que este año". Para llevar tranquilidad, el titular de la cartera de Hacienda, Roberto Gattoni, afirmó que "Nación se hará cargo, pero con el mismo monto".

>Incentivo Docente

376

Es la cantidad de millones de pesos destinados a San Juan que aparece en el presupuesto nacional para el Fonid.

>Actualización

El sueldo del docente inicial está fijado a nivel nacional. Se calcula sobre el salario mínimo, vital y móvil, más un 20 por ciento de incremento. Por eso, se calcula que será de 15.000 pesos para junio de 2019.

Se incrementó un 4,7 por ciento el salario estatal

El Ejecutivo hizo efectivo el sábado el pago correspondiente al salario de septiembre con un incremento para los docentes y los empleados estatales de un 4,7 por ciento, sobre el 19,6 que ya pagó en agosto. La suba se debe a la aplicación de la cláusula gatillo, mecanismo que la administración uñaquista aplicó este año, sin techo, para los trabajadores estatales.



Tras la liquidación, Sergio Uñac se refirió al esfuerzo local al manifestar que "cumplimos con la palabra empeñada en la paritaria. La cláusula gatillo se está aplicando tal cual nos hemos comprometido. Esto lo podemos hacer con un esfuerzo del Gobierno provincial porque los números están ordenados".



Los docentes de la provincia, al igual que los empleados estatales, acordaron a principio de año una suba salarial del 17 por ciento en dos veces, más la cláusula gatillo si la inflación superaba esa cifra. Según los datos del INDEC, el Indice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto fue de 3,9 por ciento, llegando a una cifra acumulada en el año de 24,3 por ciento.