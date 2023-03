Debido al paro y movilización que vienen realizando los docentes autoconvocados, el Gobierno, por primera vez, realizó una oferta salarial por fuera de la paritaria. La propuesta consistió en adelantar el aumento del 20 por ciento de noviembre y dividirlo en un 10 en abril y un 10 en julio, además de que ya está estipulado un incremento del 41,1 por ciento en marzo y otro 10 en septiembre, lo que da un total de 71,1. El anticipo del 20 por ciento en noviembre había sido pedido por el grupo de maestros que se reunió en la mañana con un funcionario, pero en la tarde, luego de los números que planteó el Ejecutivo, la asamblea de autoconvocados sumó a la solicitud que se adelantara el 10 por ciento de septiembre bajo tres contrapropuestas, lo que llevó a las autoridades a plantarse y no moverse de la idea original, dado que otra alternativa es impagable, aseguraron. Entonces, los docentes quedaron en hablar el tema hoy en una reunión en las puertas del Centro Cívico. Si aceptan la oferta inicial, deben volver a clases en la tarde y las autoridades quedaron en analizar si aplicarán o no los descuentos por los días de huelga. Si no, los descuentos se harán efectivos y no habrá más propuestas, confirmó el secretario de Hacienda, Gerardo Torrent.

Después de nueve días de movilizaciones y protestas, la gestión uñaquista abrió el diálogo con los autoconvocados, ya que el subsecretario de la Unidad Gobernación, Luis Rueda, recibió a cuatro docentes y escuchó el pedido de adelantar el tramo del 20 por ciento que estaba previsto en noviembre, quien se comprometió a trasladarlo a las autoridades del Ministerio de Educación, a cargo de Cecilia Trincado, y de Hacienda, Marisa López. Las funcionarias, con sus equipos, hicieron cuentas y, a las 19.20, Rueda, la titular de la cartera educativa y el secretario Torrent le plantearon la nueva oferta a un grupo de seis maestros: anticipar un 10 en abril y un 10 en julio, además de sostener el resto de los tramos acordados en paritarias, confirmó este último.

Comunicación. Los voceros transmitieron la propuesta a la asamblea de autoconvocados, la que decidió una contrapropuesta, que fue rechazada.

El grupo regresó con sus pares y volvieron con tres contrapropuestas, las que consistían en adelantar el 10 por ciento de septiembre al primer semestre. Sin embargo, los funcionarios las rechazaron de plano. El secretario de Hacienda dijo que "vamos a esperar a mañana. Ha habido una propuesta diferente que nos obliga a una redefinición del presupuesto, sí o sí tiene que ver con modificaciones presupuestarias dado que significa un desembolso mayor. No hay manera. Era el máximo esfuerzo. Y no hay otra oferta".

Torrent destacó que "estaremos atentos a la evolución de los días. Siempre y cuando vuelvan a las aulas, queda en análisis el descuento de los días, lo hay que analizar con los gremios, tal cual se les planteó. Entre mañana (por hoy) y pasado (por el miércoles) es la definición de los días de descuento. Más allá de las medidas que tomen, tenemos que llevar adelante las acciones pertinentes que, como Estado, estamos obligados a hacer".

En el caso de que acepten la propuesta, el secretario de Hacienda señaló que desde hoy "estamos determinando los costos y la manera en cómo cumplir con la propuesta", al referirse a la redefinición del presupuesto. ¿La obra pública se verá afectada? "Lo tenemos que analizar, porque es adelantar algo que estaba previsto para noviembre", destacó Torrent, quien agregó que 10 puntos representan unos 1.200 millones de pesos.

CLAVES

10 días sin clases

El dictado de clases debió arrancar el 1 de este mes, pero desde ese día los denominados docentes autoconvocados no están asistiendo a las aulas.

Desde $5.000 menos

El maestro de grado, jornada simple de primaria, sin antigüedad y radio 1, sufrirá un

descuento de $4.977. El de jornada completa, con 25 años y radio 1, unos $13.000.

Los gremios

En los gremios docentes esperaban anoche que los llamasen para modificar lo acordado en

paritarias. Había molestia con el Gobierno por la negociación con los autoconvocados.