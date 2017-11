Otros tiempos. De Vido fue uno de los funcionarios del kirchnerismo que más visitas hizo a la provincia y el exgobernador sanjuanino se lo reconoció siempre que pudo hacerlo.

José Luis Gioja se deshacía en elogios para con Julio De Vido, y solía mencionar en la intimidad y en algunos discursos que era el funcionario, después de los presidentes Kirchner, que más escuchaba los reclamos de las provincias. Hasta 2015 fue así en cada visita que el ex "superministro" hizo a San Juan. A muy poco tiempo de aquello, esa relación cambió todo lo que pudo cambiar. Ayer de Vido publicó una carta en redes sociales en la que trata de "Ortiva" a Gioja por no defenderlo del desafuero, lanza una advertencia que va más allá de lo político, al decir que Gioja se va a tener que presentar en la Justicia a dar explicaciones por la obra pública de San Juan. Y, como si eso no fuera poco, asegura que el sanjuanino negoció con el macrismo su desafuero y vuelve a vincularlo con el escándalo de la Banelco, del que Gioja zafó.

La carta fue publicada anoche y, al cierre de esta edición, ya estaba en varios portales.

"¿Se acuerdan ustedes quién era el presidente del bloque de senadores peronistas en aquel momento? Es quien hoy en día cumple un altísimo cargo en mi partido: EL JUSTICIALISMO...", asegura De Vido hablando del escándalo de los sobornos en el Senado, el llamado caso Banelco. El exministro recuerda desde el comienzo hasta el final el rol que tuvo en ese caso el senador peronista Emilio Cantarero, quien fue investigado luego de que Mario Pontaquarto confesara que le dio 4,3 millones de pesos por la ley de reforma laboral. Es más, al final De Vido dice "Compañero GIOJA, presidente del PJ, sin valoraciones personales, quiero decirle que no estoy, mientras siga con vida, dispuesto a jugar en la historia el papel que tuvo el Senador CANTARERO, téngalo muy presente". De Vido le reclama a Gioja su "prudente silencio", por no haberlo defendido en el recinto de las acusaciones en su contra. Y acusa al sanjuanino de no impulsar el proyecto para auditar la obra pública K desde el universo completo, con los municipios, las empresas y los gobiernos provinciales. "Cuando lo citen a declarar en mi presentación ante la Justicia Federal por las obras públicas que se ejecutaron en su provincia (represas, estación solar fotovoltaica, Estadio de Fútbol, camino de Montaña, Túneles Viales, Centro Cívico, Viviendas, Etc.) borre todos sus discursos de cuando me recibió...". Por último, el exministro acusa al sanjuanino de negociar con el macrismo sus votos: "Quiero decirle que lo que negoció esta vez con el oficialismo (porque hubo otras negociaciones...)". Con lo que deja la puerta abierta a un sinfín de acusaciones en contra del sanjuanino.







Algunas de las frases



* ¿Se acuerdan ustedes quién era el presidente del bloque de senadores peronistas en aquel momento? Es quien hoy en día cumple un altísimo cargo en mi partido: EL JUSTICIALISMO (del que soy afiliado desde hace 50 años y del que jamás renegué, más allá de mi participación en las distintas alianzas electorales).





* Es quien se ha encargado de guardar un "prudente" silencio tanto en cuanto a mi ilegal detención e inconstitucional situación procesal como en la de otros compañeros también afiliados o militantes del campo popular que están siendo tenazmente perseguidos, en una grosera fractura del Estado de Derecho en la argentina, por esta conjura MEDIÁTICA- POLÍTICA-JUDICIAL de la que evidentemente estamos siendo objeto en estos tiempos que corren.





* Quiero decirle que lo que negoció esta vez con el oficialismo (porque hubo otras negociaciones), es decir no bajar al recinto en los términos de "QUE RENUNCIE O NO BAJAN" que Ud. llevó a la cúpula del FPV y lo que les dijo en relación a Ud., y a un grupo de diputados "NO BAJEN O VOTAMOS EN CONTRA" y de esa manera tendremos un papelón mayor, en el marco y contexto explicado en mi artículo anterior "LA MANO EN EL FUEGO", resultó un combo perfecto, que determinó finalmente la masiva abstención del bloque, haciendo primar el ECCE HOMO. Lo demás es cuestión de usar la imaginación. Úsenla, créanme que libera y aclara en definitiva QUÉ se negoció. Y la historia lo dirá y no tengan duda que hablará tarde o temprano porque no es muda ni ciega (como debería ser la justicia) y todas las miserias, entregas y traiciones quedaran expuestas. La incógnita es cómo se saldarán, porque todo se salda finalmente.