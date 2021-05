"Fue una gestión chata", resaltó Miguel Garcés, candidato a decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), al referirse a la actual conducción de Tadeo Berenguer y Mario Fernández. "Fue una mala administración", dijo, a su vez, Osvaldo Estevez, el otro postulante opositor. Ante tales calificaciones, las respuestas no tardaron en llegar. El vicedecano, que va por el máximo sillón de la unidad académica, destacó que varias de las críticas lanzadas son mentiras o están erradas y se preguntó si "ellos saben lo que es trabajar en capacitación docente, investigación y extensión", este último punto, referido al vínculo entre el estudiante universitario y la comunidad.

Luego de la suspensión y la prórroga de todos los mandatos por la pandemia del coronavirus, las elecciones universitarias fueron fijadas para el 10 de junio y la mayoría de los postulantes ya están definidos, tanto para el Rectorado como para las facultades. Así, las disputas en el ámbito universitario han empezado a tomar temperatura.

Ingeniería es la más antigua de las facultades de la UNSJ y tiene un fuerte peso, dado que de sus filas han salido tres de los cinco rectores (Tulio Del Bono, Benjamín Kuchen y Oscar Nasisi) tras el regreso de la democracia, los que han gobernado durante 29 años.

Berenguer, el actual decano, va por el sillón del Rectorado, luego de tomar la posta tras el fallecimiento de Mónica Coca, a quien acompañaba como candidato a vicerrector. Si bien podía buscar la reelección en Ingeniería, le dejó el lugar como postulante a su número dos, Fernández, fruto de un acuerdo político entre ambos en 2016. Por eso, este último correría con el caballo del comisario al ser el candidato oficialista. Como tal, los dardos opositores apuntan a lo que han realizado o no en gestión, con la pandemia de por medio.

Garcés, consejero directivo y jefe del Departamento Física, señaló que Berenguer y Fernández no han cumplido con lo prometido de un Decanato de "puertas abiertas y de estar en el lugar". Además, destacó que Ingeniería "ha perdido presupuesto" y que no ha habido "predisposición ni energía" para gestionar, por ejemplo, la compra de 75 computadoras para que los docentes pudieran trabajar en pandemia.

El vicedecano remarcó que "es mentira" que la facultad haya perdido puntos en el presupuesto que se distribuye entre el resto de las unidades académicas y el Rectorado. Por otro lado, indicó que gestionaron la adquisición de computadoras y que desde la sede central de la UNSJ se buscaron partidas para "distribuir 40 equipos para cada facultad". Además, Fernández subrayó que Garcés "no puso la adquisición de las PC para sus alumnos". También manifestó que el Decanato a estado abierto a las propuestas y necesidades de todos los estamentos de la facultad y expresó que "esos dos candidatos no pueden decir que no hemos atendido a sus respectivos departamentos". Sí hizo una autocrítica al señalar que "nos faltó recorrer alguna unidad para ver qué necesidades tenían".

Por su parte, Estevez, jefe del Departamento Agrimensura y que apoya a Jorge Cocinero para el Rectorado, dijo que no hubo "contención a los docentes, no docentes y alumnos. No hubo órdenes claras en la pandemia, por lo que no se podían bajar directivas a los profesores y, estos, a los alumnos". Fernández respondió que su rival "está equivocado. No podemos tomar decisiones si no tenemos el respaldo del Consejo Superior. Cada departamento, al que ellos pertenecen, podía generar las posibilidades para trabajar en conjunto con sus docentes".

Los anotados

Unidos por Ingeniería

Mario Fernández es el actual vicedecano de Tadeo Berenguer, a quien apoya en su carrera al Rectorado. Además, es subdirector de la Escuela de Ingeniería de Caminos de Montaña. Lo acompaña Andrea Díaz, subjefa del del Departamento de Ingeniería de Minas.

Agrupación Facultad

Miguel Garcés es jefe del Departamento Física y consejero directivo de la Facultad de Ingeniería. La candidata a vicedecana es María Lucía Martín, subjefa del Departamento de Ingeniería Química. En su agrupación han dado libertad de acción para elegir al rector.

Ingeniería en acción

Osvaldo Estevez es el jefe del Departamento Agrimensura. Va por el Decanato junto a Rosa Rodríguez como candidata a vice, quien es doctora en Ingeniería. Ambos están alineados con el postulante a rector Jorge Cocinero, secretario de Obras de la UNSJ.