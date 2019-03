Silvina Tirado se enteró por unos panfletos que era candidata a diputada de 9 de Julio por la Nueva Izquierda, según lo que relató en Radio Sarmiento. "Mi prima me dijo de los panfletos y no lo podía creer", destacó.

La damnificada sostuvo que por su parte, una amiga le comentó que vio una publicación hasta con su foto. "La imagen la sacaron de un Facebook que tenía hace 5 años", remarcó.

La mujer no se quedó con los brazos cruzados y realizó su reclamo ante el Tribunal Electoral pero le contestaron que "ya está todo hecho", que no se podía salir. "Nunca participé en ningún partido. Nunca me gustó la política", expresó con enojo.