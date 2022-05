El intendente de 9 de Julio, Gustavo Nuñez, de Juntos por el Cambio, recibió intimaciones del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y de los concejales peronistas para que entregue la lista de adjudicatarios de un barrio del Lote Hogar de 36 casas (llamado Alto de Sierra) con el fin de que los beneficiarios tengan finalmente sus hogares después de unos dos años y medio de demora. El jefe comunal dijo que cumplió con el trámite del organismo habitacional y que las viviendas serán entregadas, "a más tardar, el mes que viene". No es lo único, ya que las intimaciones también apuntaron al retraso del mismo tiempo en la entrega de otro Lote Hogar de 31 unidades (denominado Villa Fiorito), cuyos plazos se pueden estirar aún más debido a que su culminación es una verdadera incógnita. El proyecto lleva casi un año paralizado y, según Nuñez, el problema estaría destrabado porque pudo rescindir el contrato con la empresa, por lo que recién ahora podrá trabajar con el IPV para poder finalizar la construcción con otra compañía. Las dos obras comenzaron entre fines de 2018 y principios de 2019 y tenían un plazo de ejecución de 10 meses.

El conflicto por los barrios de 9 de Julio se dio a conocer el viernes, cuando vecinos del departamento le consultaron al director del IPV, Marcelo Yornet, durante una entrevista en el programa Demasiada Información, de Radio Sarmiento, por qué no se entregaban las casas del complejo Alto de Sierra, que están listas. El funcionario explicó que "se trata de un convenio entre el municipio y las empresas, mientras que el IPV certifica, inspeccionaba y hace los aportes". Así, dijo que "el municipio tiene que darnos la lista de adjudicatarios para que avancemos con las entregas, pero todavía no lo hace". El concejal José Luis Lucero, del Frente de Todos, dijo que "hace cinco meses le pedimos al intendente que dé a conocer el listado de adjudicatarios, pero no tuvimos respuesta". Desde la repartición provincial indicaron que ese paso es clave, ya que necesitan los datos para determinar si cumplen con los requisitos para ser beneficiarios. Al ser consultado, Nuñez indicó que "creo que la directora de Obras llevó el jueves el listado al IPV", por lo que "en un mes, a más tardar, estará listo" el Alto de Sierra.

Por otro lado, Yornet había indicado en el programa radial que el Villa Fiorito, "lamentablemente, está en peores condiciones". Según fuentes del departamento, la constructora abandonó la obra hace un año por problemas financieros y el municipio no avanzó en darle de baja al contrato. Las tareas tienen menos del 40 por ciento de avance. Así, el director del IPV indicó que "la situación es compleja porque no tenemos la potestad de hacer una rescisión, porque el contrato es entre el municipio y la empresa". El intendente dijo que no recordaba el nombre de la compañía, pero que se le había "dado de baja al contrato", aunque dijo que los papeles "los tenemos que llevar a IPV". Además, expresó que hubo demoras por temas legales que "yo no manejo". También confirmó que "el Concejo Deliberante y el IPV me pidieron avanzar con esto".

Abandono. El barrio Villa Fiorito está paralizado hace un año, cuando la empresa dejó las tareas. Son 31 casas destinadas a las familias más necesitadas de la zona.

Las casas del Lote Hogar estaban destinadas a los sectores más vulnerables. El programa comenzó en 1984 y hasta 2004 se entregaban los materiales para que los beneficiarios construyeran su propio hogar, con apenas una asistencia técnica estatal. Tras la crisis de 2001, salió a la luz que los insumos se vendían y muchas casas jamás se ejecutaban. Así, en 2017 hubo cambios y, luego, el Lote Hogar como repartición fue absorbida por el IPV.

COSTO

630 son los miles de pesos que en noviembre de 2019 costaba cada una de las casas del Lote Hogar en 9 de Julio.

PLAZO

10 meses es el plazo de ejecución que tenían las casas de 9 de Julio. Han pasado dos años y medio desde su inicio.