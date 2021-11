"El problema de Gattoni es que cada vez menos forman parte del equipo. Debería reflexionar, quizás él sea parte de ese problema", disparó en un tuit Mauricio Ibarra, socio del Frente de Todos, en clara referencia al vicegobernador de la provincia. La definición en Twitter fue el epílogo (por ahora) de una inusual escalada de cruces entre ambos luego del triunfo del domingo de la coalición oficialista en las legislativas. El presidente de la Cámara de Diputados había remarcado que el exintendente de Rawson no forma "parte del Gobierno" y lo había calificado de "imprudente" luego de que en un medio televisivo hiciera una analogía futbolera y destacara que hay ministros de Sergio Uñac que, por sí solos, deben pedir el cambio, léase, renunciar. La virulencia de la publicación de Ibarra llevó a que luego lo borrara, aunque este medio logró una captura.

El picante picoteo se da entre Roberto Gattoni, el número dos en la línea sucesoria y mano derecha y hombre de confianza del Gobernador, y el ex jefe comunal rawsino, que integró la mesa de campaña del FdT para estas elecciones, quien venía de respaldar a Sergio Massa. Ibarra ya había lanzado cuestionamientos hacia miembros del gabinete de Uñac, dado que su estilo es de tirar ese tipo de frases filosas. De hecho, el vicegobernador, sin mencionarlo, remarcó que "no es la primera vez que es imprudente al hacer este tipo de declaraciones. Hay que ser respetuoso de las incumbencias de cada uno. Hay personas que son voceros del Gobierno. Y hay dirigentes que, como no son parte del Gobierno, no son voceros del Gobierno".

Tales definiciones generaron el tuit del rawsino, en el que acusó a Gattoni de ser parte del "problema" de que haya un equipo reducido de personas que rodean y aconsejan al Gobernador, según se desprende de su publicación, la que luego eliminó.

Ibarra había dicho el martes en Canal 13 que "hay ministros que son jugadores que jugaron 120 minutos y deben pedir el cambio". Por eso, Gattoni salió a retrucarle, además de señalarle que "la única persona que puede hablar de cambios, en caso de que eso ocurra, es el Gobernador".

El propio Uñac había indicado que a mitad de su segundo mandato iba a analizar la conveniencia o no de retocar las piezas de su gabinete. Ese plazo se cumple el mes que viene, luego de que su equipo enfrentara la pandemia y las legislativas.

Otra frase de Ibarra que había levantado polvareda fue la que brindó tras las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 12 de septiembre, cuando manifestó en Radio Sarmiento que "hay que diferenciar a Uñac de Alberto, Uñac no es Alberto", en referencia a la forma de hacer política del Gobernador en comparación con el presidente y la vice Cristina Fernández.