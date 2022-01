La Secretaría de Minería de la Nación publicó ayer un informe sobre las inversiones anunciadas en el sector minero durante los años 2020 y 2021. Las inversiones productivas totalizan U$S 9.314,36 millones, de las cuales el 94,5% serán destinadas a construcción y ampliación. De ese total, San Juan lidera el ranking de anuncios de inversiones, con el 55,6%. Esto es gracias a la inminente construcción del proyecto Josemaría, propiedad de Lundin Mining, con una inversión de U$S 4.200 millones, y del consorcio Barrick-Shandong Gold que anunciaron también importantes inversiones que incluyen la extensión de la vida útil de Veladero como así también, la construcción de la fase 7 de lixiviación.

Luego siguen Salta con U$S 2.466 millones de inversión (26,5%), Catamarca con U$S 1.244 millones, Jujuy con U$S 420 millones; y Buenos Aires con U$S 2,5 millones, según la cartera minera nacional que actualmente está a cargo de Fernanda Ávila.