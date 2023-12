En julio pasado, luego de Marcelo Orrego se convirtiera en gobernador de San Juan, el fiscal de Estado Jorge Alvo aseguró que no iba a dejar su cargo y que su decisión era "inamovible". Sin embargo, tomó otra decisión y este martes se conoció que mañana presentará su renuncia.

Según fuentes del Gobierno provincial, Alvo se reunión ayer con Orrego y no le comunicó nada sobre su decisión, que finalmente se tomó hoy y se hará efectiva este miércoles.

"No voy a presentar la renuncia porque considero que el cargo no tiene nada que ver con la política partidaria, sino que se ciñe a los intereses de la provincia y he cumplido las funciones de manera irrestricta y a rajatabla. El nuevo gobernador (Orrego) va a encontrar en mí un incondicional aliado en la defensa de los intereses de la provincia", expresó Alvo en julio pasado.

En aquel entonces y frente a la pregunta de este medio sobre que si Orrego le pidiese que dé un paso al costado, Alvo indicó que "mi decisión es absolutamente inamovible". Además, el funcionario explicó que, entre los fundamentos para seguir, "hay muchas cosas que se están haciendo y que quiero continuarlas, en función de elevar institucionalmente a la Fiscalía de Estado y darle más prestigio".

Cabe recordar que Alvo llegó al puesto el 22 de mayo de 2017, luego de que la Cámara de Diputados aprobara su designación por unanimidad, entre los que se encontraban legisladores de Juntos por el Cambio. Previo a ello, estuvo en la terna que elaboró el Consejo de la Magistratura.