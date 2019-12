En medio del reacomodamiento dentro de las distintas áreas del gobierno Nacional, Jorge Rivera Prudencio apareció como posible titular del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENTE), según dijeron a este diario fuentes confiables.

Aunque dijo desconocer las versiones, el ingeniero respondió fiel a su estilo e hizo gala de sus aptitudes para ocupar ese cargo.

"Yo gané el concurso para el ENRE 3 veces, nunca me hice cargo porque puse varias condiciones. Les dije 'muchachos para que me van a nombrar si no van a resolver esto', supongo que la administración resolverá. Llevar adelante el ENRE es más fácil que el EPRE", dijo a Radio Concepto.

El ingeniero, de origen boliviano, conduce el Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) de San Juan desde sus inicios y en más de una vez fue blanco de polémicas ligadas a su fuerte carácter.