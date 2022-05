El diputado provincial Juan Carlos Gioja no se anduvo con vueltas, ya que resaltó que volver a "la Intendencia (de Rawson) no me interesa porque es una experiencia que ya he hecho". Ahora, sí dejó una definición sugestiva en el corazón de la interna del peronismo de cara a la elección del año que viene: "Estoy acompañando a José Luis (Gioja) en el tema provincial", remarcó. ¿En qué tema provincial? le repreguntó este medio insistentemente, aunque ahí puso un freno y dejó un halo de misterio. No es una novedad que el exgobernador y el exjefe comunal rawsino se vienen moviendo políticamente en distintas reuniones con sus seguidores, pero sí es novedoso el reconocimiento de un trabajo de tipo provincial. ¿Se trata de un proyecto para competir por la gobernación en 2023? ¿O es una jugada para la instalación del giojismo y sus huestes y, así, negociar con el oficialismo uñaquista, que conduce el Frente de Todos (FdT), para conseguir lugares en las listas? Preguntas que aún no tienen respuestas y que se irán develando a medida que se acerque el calendario electoral.

Los Gioja, con Juan Carlos a la cabeza, ya enfrentaron al gobernador Sergio Uñac por la presidencia del PJ en 2020, pero cayeron estrepitosamente en la interna con el pocitano, quien se alzó con casi el 70 por ciento de las adhesiones de los afiliados peronistas. Lo que se viene ahora es la elección provincial, que posiblemente se adelante de la nacional, en la que se ponen en juego todos los cargos locales y el premio mayor: la Gobernación, trofeo por el que puede ir Uñac, según entienden en el oficialismo. En principio, la competencia se vislumbra reñida, teniendo en cuenta el comicio legislativo del año pasado, en el que Juntos por el Cambio (JxC) quedó a un punto y medio del FdT. En ese marco, no se ve que el giojismo tenga el poder de fuego para vencer al uñaquismo, aunque sí una eventual capacidad de daño si el núcleo de sus seguidores no acompañara al proyecto oficial, lo que jugaría a favor de la oposición. La forma en que jugará el giojismo es una incógnita, sumado a que aún no está definido el sistema electoral, dado que sus tres diputados acudieron a la Justicia para anular el Código Electoral que impulsó la gestión uñaquista, el cual eliminó las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Tras los enfrentamientos entre los bandos peronistas, en el mundillo político se habla de un acuerdo para allanar el camino a un régimen de votación y, si bien el giojismo abrió puertas en declaraciones a este medio hace dos días, en el uñaquismo hay desconfianza (Ver recuadro).

En cuanto al territorio, Rawson ha sido el bastión de los Gioja. Juan Carlos fue intendente en los períodos 2011-2015 y 2015-2019. De hecho, el actual jefe comunal, Rubén García, llegó de la mano de la estructura giojista, en la que había sido el secretario de Obras. "No estoy trabajando para ser intendente", señaló Juan Carlos, quien aseguró tajantemente que "no voy a ser candidato". Ese escenario despeja el horizonte para García, quien ha reconocido su aspiración de ir por la reelección, aunque en tierras rawsinas, hay varios referentes a los que se les ve gana de anotarse en la contienda, como a Carlos Munisaga, secretario de Seguridad; el defensor del Pueblo, Pablo García Nieto; entre otros, ya que están los que cuentan al presidente de la Junta del PJ, Marcos Andino, y a la jefa de la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo de la Nación, Silvia Pérez.

Para reafirmar que en su mira no está la Intendencia rawsina, Gioja remarcó que, "tanto es así que estoy acompañando a José Luis en el tema provincial", a lo que agregó que "no tengo expectativa definida" sobre su futuro político. En 2023 se cumplirá su mandato como legislador provincial, mientras que sucederá lo mismo con el cargo de diputado nacional de José Luis Gioja. De ahí que ambos tienen mucho en juego para continuar en puestos electivos, lo que dependerá de las estrategias que se definan.

Disputa legal y opción

Luego de que la gestión uñaquista sancionara el nuevo Código Electoral que eliminó las PASO y reinstaló las internas partidarias para la elección de candidatos, tres diputados giojistas fueron a la Justicia para pedir su anulación. A una embestida similar se sumaron, luego, Juntos por el Cambio (JxC) y el Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP).

El martes, el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Gattoni, convocó a los presidentes de bloque de los partidos con representación legislativa para debatir un nuevo sistema electoral o continuar con el aprobado en diciembre. Al ser consultado, Juan Carlos Gioja abrió puertas a un nuevo régimen de votación, pero cargando la responsabilidad en el oficialismo. "Si lo van a rever (al nuevo Código), no somos obtusos ni necios". Sin embargo, en el uñaquismo aún hay desconfianza hacia el giojismo.



Sistema electoral

Si se quisiese instalar un nuevo sistema electoral, con un esquema similar al de lemas o colectoras, se tiene que modificar una ley en la que el oficialismo necesita una mayoría especial. Si hay acuerdo, los tres votos giojistas serían clave.



RAWSON

Al ser el departamento con más habitantes de la provincia, a su vez es el de mayor cantidad de electores. De ahí la importancia para el oficialismo, ya que un buen triunfo en Rawson compensa las diferencias en otros distritos reñidos.