Luego del revés judicial a tres diputados giojistas en su disputa por la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que impulsó la gestión uñaquista, habló uno de los protagonistas y abrió la puerta para acordar un nuevo sistema electoral. Juan Carlos Gioja, líder de la bancada Lealtad, indicó que "Lema es lo que más se parece a las PASO", dado que "facilita la participación".

La ley de Lemas fue utilizada en 1995 y en 1999 de forma parcial, aunque luego fue derogada. En líneas generales, el esquema consiste en que los votos de los distintos candidatos a una determinada categoría (gobernador o intendente) del mismo frente se suman y van a parar a aquel que obtuvo más sufragios. El postulante a conducir el Ejecutivo provincial con más chances o más encumbrado no sólo cosecha el caudal de su rival "interno", sino que también se ve beneficiado con los votos que consiguen los distintos competidores de su espacio en los departamentos al abrir el juego.

La definición de Gioja fue en Radio Light y va en sintonía con lo que viene pensando el oficialismo. No fue lo único que manifestó el legislador provincial, ya que resaltó que, "si es Lema, es Lema en todo o no es Lema". Este medio había adelantado que en el Frente de Todos venían barajando alternativas y una de ellas era aplicar dicho mecanismo en la categoría para intendentes, mientras que, para la de gobernador, había dudas, al punto de que hubo voces que se oponían y hablaban de cerrar dicha categoría a una sola postulación por alianza y otras que estaban a favor de abrirla. Por eso, cuando el diputado se refirió a "Lema en todo" apuntó a todas las categorías, dado que, "si es cerrado arriba, no es lema" porque "no generaría participación". Fuentes oficiales señalaron que, en el caso de avanzar con el mecanismo, se abrirá el juego en todas las categorías.

Para implementar Lemas, el oficialismo debe modificar la ley 613 N, la cual prohíbe modificar el sistema electoral 18 meses antes de la próxima elección. Como referencia de fechas ya establecidas, las PASO y las generales nacionales serán en agosto y octubre del año que viene respectivamente, por lo que, en ambos casos, los plazos no dan. Menos, si el Gobierno adelantara las elecciones provinciales. Por eso, si hay un retoque a la normativa, se deben reducir los 18 meses o, directamente, no poner topes, habían explicado fuentes judiciales.

Ahora, para llevar adelante el cambio, se requiere de la convocatoria a una sesión especial y de una mayoría calificada de dos tercios, dado que se trata de una ley de tipo decisoria, que se aprobó bajo esas condiciones. El uñaquismo no cuenta con los números (24 de los 36 diputados), por lo que necesita de aliados, que tampoco son tantos: uno o dos. Por eso, los votos de los tres giojistas pueden ser clave, dado que Juntos por el Cambio se opone a Lemas y entienden que no puede ser modificada la 613 N, sumado a que el oficialismo cortó vínculos con los dos legisladores del bloque del Este. Si bien el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Gattoni, abrió el diálogo para un nuevo sistema electoral y habló de la búsqueda de amplios consensos , Gioja señaló que "tiene que haber una decisión política desde el Ejecutivo" para no cargar con el costo político.

>> SISTEMAS

PASO

En San Juan, se sancionaron en 2011. Consiste en que se obliga a toda la ciudadanía a elegir los candidatos de los partidos o frentes electorales, los que, luego, jugarán en el comicio general.

Internas partidarias

Con el nuevo Código Electoral, la gestión uñaquista reinstaló las internas partidarias. Es decir, los afiliados de los partidos definirán a sus candidatos y la ciudadanía elegirá a sus gobernantes.

Lemas

Juan Carlos Gioja dijo que Lemas es lo más parecido a las PASO en cuanto a participación. En Lemas, los votos de los candidatos de un frente se suman al que más sufragios consiguió.

Instancia judicial

El Código Electoral que borró las PASO provinciales fue declarado inconstitucional por la jueza Adriana Tettamanti, del Contencioso Administrativo, en los planteos de tres diputados giojistas, de Juntos por el Cambio (JxC) y del Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP). Fiscalía de Estado apeló las tres resoluciones y hubo definición en la primera. Por mayoría, la Sala II de la Cámara Civil revocó el fallo de primera instancia porque dos juezas entendieron que los legisladores no estaban legitimados para llevar adelante el proceso judicial porque no demostraron que la normativa les causara un perjuicio. La misma Sala deberá decidir si los presidentes de los partidos de JxC están legitimados y, si así lo entienden, definir el fondo de la cuestión: si el procedimiento de sanción del Código fue irregular o legal. El resultado se aplicará al expediente del PTP.