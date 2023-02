La Ley de Lemas que será parte de las elecciones generales en San Juan, el próximo 14 de mayo, permite la posibilidad de tener varios candidatos dentro de un mismo frente y por eso dirigentes con experiencia se animan a volver a jugar.

Es el caso de Juan Elizondo, quien fue jefe comunal de Caucete por dos períodos (desde el 2007 hasta 2015) y que ahora, luego de 8 años, volverá a ser candidato con el objetivo de volver a estar al frente del municipio tras las gestiones de Julián Gil y la actual de Romina Rosas.

En diálogo con Radio Sarmiento, el viejo caudillo del Este expresó que "he tomado la decisión de ser candidato y en unos días más voy a abrir las puertas del local donde que va a funcionar como búnker en esta campaña".

El exintendente recordó su gestión y aseguró que "no juego para captar votos (dentro del frente oficialista), voy a participar porque quiero trabajar por este departamento y que sea el verdadero portal de San Juan".

Luego, Elizondo reconoció que "más alla de que sea complicado ganar, es mucha la gente q me pidió que participara y me gustaría hacer foco en obra pública, turismo, deportes, entre otros aspectos".

Por último, al solicitarle una opinión sobre Romina Rosas en sus casi cuatro años de gestión, el exjefe comunal dijo que "si hablo de la intendenta van a creer que quiero arrimar agua para mi molino. Pero esta vez me he trazado la meta de no responder agravios ni de generar grietas, porque de nada sirve ganar una elección y después pelearme con todos".