Cuando cumplen 75 años, los jueces federales deben pedirle al presidente de la Nación un nuevo nombramiento para poder seguir en funciones, sumado a que deben obtener un acuerdo previo del Senado. El otro camino es el retiro. Miguel Gálvez, titular del Juzgado Federal Nº1, llegará a esa edad el 24 de noviembre y, al ser consultado, reconoció que "evalúo la posibilidad de jubilarme. Tomaré la decisión más cerca de fin de año". No obstante, todo indica que no le queda otra alternativa. Es que el trámite para pedir la continuidad en el puesto se tiene que hacer ante el Ministerio de Justicia un año antes, como mínimo, de tener los 75, cosa que el magistrado sanjuanino no planteó en noviembre de 2021, según surge de sus definiciones. Así, la conducción del juzgado se encamina a una renovación, la que se dará luego de 37 años bajo la batuta de Gálvez.

El Juzgado Federal Nº1 tiene competencia sobre causas civiles en, por ejemplo, reclamos de particulares a autoridades y organismos nacionales como el PAMI, Anses y la UNSJ. No es lo único, sino que también tiene el estratégico manejo de lo electoral, tanto en contiendas nacionales como en planteos de la vida interna de los partidos políticos de alcance nacional. De esa manera, el cargo de juez tiene su cuota de poder, sumado a que se trata de un puesto muy bien rentado, dado que orilla los 450 mil pesos, según datos del Consejo de la Magistratura.

Luego de su paso como diputado provincial (ver aparte), Gálvez asumió como juez federal el 15 de septiembre de 1995. Este año cumplirá 37 al frente del Juzgado y 75 años de edad el 24 de noviembre. "Me parece que todos esos años de servicio cumplido, que he tratado de hacer a conciencia, son suficientes", lanzó el magistrado como una señal de decisión tomada, para luego aclarar que "no descarto la jubilación, pero no la afirmo totalmente en este momento". Así, remarcó que "lo que tengo que analizar es si tengo ganas de seguir con esta tarea, que me es grata, aunque también los años a uno le van pesando".

La Constitución nacional establece en su artículo 99, inciso 4, tercer párrafo, que el presidente puede otorgar un nuevo nombramiento a un juez que cumplió 75 años, con el acuerdo previo del Senado. Luego de que la Corte Suprema de Justicia avalara el texto constitucional a través de un fallo, el Ministerio de Justicia y el Consejo de la Magistratura sacaron resoluciones para determinar el procedimiento que un magistrado debía seguir para tratar de mantenerse más allá de la edad límite. Entre los requisitos se encuentra el de pedir el nuevo nombramiento al Ministerio de Justicia un año antes de cumplir los 75. Un paso que no realizó Gálvez, ya que señaló que tomará la decisión sobre su futuro cerca de noviembre de este año. Por lo tanto, el camino que queda es el retiro.

Una vez que se produzca la jubilación, el cargo de juez quedará vacante y el Consejo de la Magistratura de la Nación deberá llamar a concurso. No es un trámite sencillo, dado que el proceso de selección suele demorar años debido a las pujas políticas en el Consejo, sumado a que la propia Corte Suprema declaró inconstitucional la actual composición de dicho organismo porque no estaba el equilibrio de fuerzas entre estamentos, por lo que tendrá que volver a una integración de 20 miembros.

Cuando se dispare el concurso, habrá un examen de antecedentes y oposición para armar una terna de postulantes con los puntajes más altos. Luego, el presidente elige a uno, el que debe tener aval del Senado.

HISTORIA Y NORMATIVA

Perfil

Miguel Ángel Gálvez explicó que "mi vida profesional la divido en dos partes. Primero, ejercí unos 20 años la profesión. Fui abogado del Ministerio de Trabajo, cosa que me dio vasta experiencia. Y tuve mi paso por la política, que también me sirvió". De la mano del Partido Justicialista, fue diputado provincial, a través del mecanismo de representación proporcional, en el período 1991-1995. El 14 de septiembre de 1995 renunció a su banca para asumir, al día siguiente, como titular del Juzgado Federal Nº1. Ahí comenzó su segunda etapa profesional. De 2006 a 2010, "tuve el honor de integrar el Consejo de la Magistratura, por elección de mis colegas, en representación de los jueces del interior del país. Encabezó los procesos eleccionarios, aunque reconoció que el del año pasado, fue el más complicado por el impacto de la pandemia del coronavirus.

Jubilación o nombramiento

En 1999, la Corte Suprema avaló que el ministro Carlos Fayt siguiera en su cargo hasta los 97 años, dado que entendió que el límite de 75 era inconstitucional. En 2017, el máximo tribunal, con otra integración, cambió el criterio con el camarista platense Leopoldo Schiffrin, por lo que este finalmente se jubiló a los 75 años. De esa manera, el texto constitucional volvió a tener plena vigencia.

Además de pedir el nuevo nombramiento al Presidente y el acuerdo del Senado, los magistrados que quieran seguir en funciones más allá de los 75 quedan expuestos a observaciones e impugnaciones por parte de distintas entidades que podrán elevar sus planteos al Ministerio de Justicia, según establece el trámite. Si desde Presidencia no elevaran la propuesta del juez, se llamará a concurso para cubrir su cargo.