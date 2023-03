Mañana a las 8.30, el juez de Impugnación del sistema acusatorio, Benedicto Correa, definirá si otorga o no la suspensión de juicio a prueba a favor del funcionario judicial Mario Parisí, acusado de haber golpeado y amenazado de muerte con un cuchillo a su expareja. De concederle el beneficio, el exsupervisor del sistema de Flagrancia, excoordinador de la asistencia jurídica al Colegio de Jueces del sistema acusatorio y quien fuera responsable de la Unidad Conclusiva de Causas no enfrentará un juicio y una eventual condena, a cambio de entregar un resarcimiento económico para la víctima y realizar tareas comunitarias.

El régimen había sido solicitado por la defensa de Parisí, el cual fue rechazado por un juez de Garantías, ya que el Ministerio Público no prestó su conformidad, requisito necesario para acceder a la probation. Ante esa negativa, los abogados Fernando Castro y Nasser Uzair acudieron al juez de Impugnación para revertir esa decisión. Un punto clave en la resolución del juez es si se debe tener en cuenta la violencia de género para definir una probation. Es que, el Ministerio Público sostiene que no debe correr para esos casos, más si la víctima no prestó su conformidad, tal como sucedió ahora, mientras que los defensores apuntan a que esa calificación no se debe tener en cuenta para esta etapa del proceso, por lo que el beneficio debe aplicarse. La causa lleva casi un año y medio de tramitación, ya que la denuncia se formuló en noviembre de 2021. Desde Fiscalía apuntan a realizar el juicio.