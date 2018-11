Ayer hubo una reunión en Entre Ríos, en la que Massa, Pichetto, Urtubey y Schiaretti sumaron el apoyo de siete gobernadores peronistas de cara a 2019. Uñac no estuvo presente, sin embargo el propio mandatario provincial se encargó de confirmar en rueda de prensa que sí estuvo invitado pero que no pudo asistir debido a su agenda en Valle Fértil.

Pese a no haber participado del cónclave del espacio Argentina Federal, el gobernador criticó a su par salteño, quien había dicho que el límite del peronismo federal es el kirchnerismo al declarar que “si vamos todos juntos, sería una estafa". Al respecto, Uñac manifestó que “el enemigo no está en un partido político opositor, sí el adversario, porque pensar así sería dar un paso más. Pero si esa es la opinión que tienen Juan Manuel (Urtubey) lo respeto, aunque a mí me parece que primero los justicialistas debemos lograr algún concepto de unidad y eso es algo que nos está costando”.

A continuación, mientras siguió hablando de la actualidad del peronismo, bromeó sobre sus chances políticas afuera de San Juan. “Previo a lograr la unidad y a la definición de candidaturas, habrá que generar un modelo porque si no, no sé qué van a decir, y digo qué van a decir porque yo me excluyo, por ahora (en tono de broma). No, me excluyo definitivamente de cualquier pensamiento o desafío nacional. Ya hemos fijado el calendario electoral en la provincia porque nosotros tenemos el horizonte acá”.

Por último, Uñac expresó que “si vale la pena, como opinión, me parece que las próximas reuniones del justicialismo no deben ser en contra de otro sector del mismo partido, debe ser para aglutinar y que eso nos permita lograr un concepto de unidad, preparar una plataforma político y a partir de ahí ver quien lo va a presentar”.