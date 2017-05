El senador nacional por San Juan y miembro del Consejo de la Magistratura, Ruperto Godoy (FpV), interpretó hoy como ‘una derrota política‘ del Gobierno la votación contra el camarista Eduardo Freiler que, no obstante, le impide llevarlo a juicio político. ‘El resultado indica claramente que no tienen el noveno voto (para suspender y mandar a juicio político a Freiler) así que sabiendo eso, advierto que no lo van a poder llevar al plenario‘ del Consejo, sostuvo el legislador en la Cámara Alta, que votó en contra junto al catedrático Juan Candis.

Godoy interpretó que ‘claramente ha sido una derrota política‘ para los miembros del Consejo alineados con el Gobierno nacional y aseguró que el resultado ‘se les notaba en la cara‘. La acusación contra Freiler, a su entender, ‘tiene que ver con el tema Papel Prensa, su postura de llamar a indagatoria a Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble‘. Al camarista de la Sala Uno ‘se le hizo una acusación de enriquecimiento ilícito y la Justicia ya se pronunció sobreseyéndolo por lo tanto no es valida la acusación en el Consejo de la Magistratura para llevarlo a jurado de enjuiciamiento‘, añadió.

Godoy opinó en declaraciones a radio Del Plata que desde el Gobierno nacional ‘quieren disciplinar‘ al Poder Judicial y puso de ejemplo ‘la usurpación del cargo en el Consejo de la Magistratura de (el diputado del PRO Pablo) Tonelli‘. También mencionó en ese sentido ‘el traslado de (el juez de Tres de Febrero Juan Manuel) Culotta como juez electoral en la provincia de Buenos Aires‘, ‘el intento de nombrar por decreto a los cortesanos‘ Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz; y ‘el nombramiento de (Carlos) Mahiques en la Cámara Federal de Casación sin concurso‘.

‘Son todos hechos que está tomando este Gobierno‘, proclamó el senador kirchnerista y recordó que ‘la semana pasada‘ lo ‘quisieron desplazar hasta que pudiera prosperar lo del juez Freiler‘.