Unas 700 personas, entre abogados y vecinos de Jáchal, firmaron un documento a favor de Javier Alonso, el magistrado al que la Corte de Justicia busca destituir. En el escrito, los ciudadanos arremetieron con dureza contra el máximo tribunal, ya que entienden que las autoridades son las responsables del retraso judicial que quedó expuesto en la Segunda Circunscripción y no el juez. Incluso, apuntaron que "pretender endilgar supuestos desaguisados sólo al magistrado, no es el modo de conducción que se espera de quiénes tienen la última palabra en la suerte de los derechos de los justiciables sanjuaninos". Además, fueron críticos al manifestar que "queda claro que el hilo se corta por lo más delgado. Años de desidia y abandono se ve coronado en el Jury a un juez que lleva dos años en sus funciones, enrostrándosele todas las responsabilidades posibles, sin darle las herramientas de manera previa y eficaz para que eso no suceda". El documento será presentado al máximo tribunal.

La solicitada denominada "En defensa de la Segunda Circunscripción" llegó a manos de DIARIO DE CUYO y también fue publicada en medios del departamento del Norte. Tras la consulta sobre las críticas, desde la Corte indicaron que "no se van a referir sobre el tema", mientras que Alonso, que fue denunciado por falta de los deberes de a su cargo, morosidad, negligencia y mala conducta, no quiso expresarse ya que dijo estar "abocado al juzgado y al trabajo". Por otro lado, mañana se reunirá el Jurado de Enjuiciamiento, que encabeza Guillermo De Sanctis, para analizar si aceptan la denuncia y la participación del fiscal de Estado, Jorge Alvo, como acusador especial.

Sobre el escrito, una de las firmantes, Silvina Carbajal, manifestó que "decidimos sentar una posición y hacérsela conocer a la gente" porque "el pueblo de Jáchal siempre se interesa". En esa línea, indicó que "visitamos a los justiciables y a colegas de la Primera Circunscripción, quienes nos acompañaron". Según expresó, entre los firmantes hay entre 70 y 80 abogados.

En defensa de Alonso, los que pusieron la firma dijeron "no entender el porqué de someter a un Jury al actual magistrado, sin darle la posibilidad de remediar la situación. Sin embargo, por situaciones recientes y de mayor entidad por la gravedad de la negligencia, sólo se sancionó con un llamado de atención", sin indicar a qué caso hicieron referencia. Por otro lado, se preguntaron "¿Y la saña con la que se maneja el presidente de la Corte en los medios de comunicación? ¿Han puesto en valoración el grave daño al que es expuesto el Dr. Alonso? Llama poderosamente la atención en la forma en que se ha procedido en esta situación". También apuntaron "¿Qué seguridad de justicia viene a darnos la Corte? Ninguna. Sólo el liso y llano pedido de destitución" y preguntaron "¿Es sólo cambio de nombre lo que busca la Corte?". Además, fueron críticos al indicar que "el fundamento para denunciar se puede resumir en "retraso de las resoluciones". Pero este problema, que pareciera que la Corte recién toma conocimiento, es de antigua data". Así, dijeron que el máximo tribunal "debe hacerse cargo de las responsabilidades que le cabe en el retraso que presenta la Segunda Circunscripción".



Los miembros del Jurado de Enjuiciamiento se reunirán mañana a las 11 en las instalaciones del Club Sirio Libanés. Tras ser notificado de la denuncia, Alonso envió al Jury un informe a modo de defensa. Por su parte, el fiscal de Estado, Jorge Alvo, solicitó ser considerado acusador especial.