El vocal del Tribunal de Cuentas, Enrique Conti, quien fue denunciado por realizar actividades proselitistas en Juntos por el Cambio cuando su cargo se lo prohibe, tiene tiempo hasta hoy a las 9 para hacer su primer descargo ante el Jurado de Enjuiciamiento. En ese marco, el funcionario designó como abogado a Franco Marchese. Ambos están identificados dentro de la línea del bloquismo disidente.

Al margen de si Conti hace o no su primer informe, el presidente del Jurado, el cortista Guillermo De Sanctis, debe convocar, luego, al resto de los miembros para decidir si admiten o no la denuncia del excandidato a diputado nacional, Marcelo Arancibia. Es un paso clave, ya que, si la aceptan, envían la causa al fiscal General para que defina si acusa o no al vocal del Tribunal.