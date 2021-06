El presidente del Jurado de Enjuiciamiento, Guillermo De Sanctis, se excusó este viernes de seguir interviniendo en el caso del juez suspendido, Javier Alonso, sobre quien pesa un pedido de destitución por parte de la Corte de Justicia de San Juan, por “Falta de Cumplimiento de los Deberes a su Cargo, Morosidad Injustificada en el Ejercicio de sus Funciones; Negligencia y Mala Conducta”.

Desde la Corte de Justicia enviaron un escrito con la decisión de De Sanctis. “Atento a lo informado por Secretaría, téngase por recibidas las presentaciones efectuadas por los abogados Marcelo Fernández Valdéz y Franco J. Montes, invocando la representación del Dr. Eduardo Javier Alonso. Tomado conocimiento de que, en una de ellas, se plantea una Recusación con Causa dirigida al suscripto, a los miembros del Jurado de Enjuiciamiento, digo: Que, no obstante considerar no estar comprendido en las causales de recusación (Art. 41 de la LP 663-E) y, por lo tanto, no sentirme afectado en mi objetividad para intervenir en este caso, a fin de despejar toda duda que pudiere haber sobre la imparcialidad del Juez y para garantizar la buena marcha del proceso y su transparencia, me excuso de seguir entendiendo en estas circunstancias”.

Tal como indica el Artículo 42 de la Ley 663-E, Marcelo Lima, suplente como ministro de la Corte de Justicia ante el Jurado de Enjuiciamiento, procedió a prestar juramento como Presidente del cuerpo para seguir adelante únicamente en el proceso contra el juez suspendido Alonso.

El acto de juramento se realizó ante los integrantes del Jurado, compuesto por los diputados Juan Carlos Abarca y Fernanda Paredes; Mario Daniel Arancibia y Cristina Mercedes Pintor, en representación de los abogados matriculados de la provincia.