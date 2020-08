El Jurado de Enjuiciamiento rechazó ayer las denuncias que había presentado la exjueza Rosalba Marún de Sobelvio contra los magistrados Adriana Tettamanti, del Contencioso Administrativo, y Héctor Rollán, del Primero Civil. Según fuentes judiciales, ambas resoluciones salieron por unanimidad, es decir, con los votos del presidente Juan José Victoria (ministro de la Corte), los abogados Marcelo Navas y Lidia Reverendo y los diputados Juan Carlos Abarca y Fernanda Paredes.

Marún de Sobelvio, a través de su abogado, había presentado las denuncias con el fin de lograr la destitución de los magistrados, planteos que no prosperaron y que fueron archivados. En particular, Tettamanti había pedido la sanción de multa contra la exjueza, pero el Jury no se expidió sobre ese punto.

Marún de Sobelvio está acusada en la megacausa de expropiaciones, en la que se investiga una presunta asociación ilícita.