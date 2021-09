La tercera jornada de debate en el juicio de destitución contra el juez de Jáchal, Javier Alonso, acusado de moroso, tener mala conducta y ser negligente, arrojó un nuevo cruce entre la defensa y la fiscalía, que tiene a cargo la acusación. En medio de un testimonio, el jefe del Ministerio Público resaltó que los defensores habían plasmado algo falso en el descargo del magistrado, por lo que Marcelo Fernández, uno de los representantes, le solicitó a las autoridades del Jurado que las apreciaciones personales del fiscal General de la Corte debían ser expresadas en el momento de los alegatos y no durante tal declaración. Ante el pedido, la fiscalía no puso reparos, ya que afirmó que "no se trata de un planteo jurídico", a lo que las autoridades del Jury sólo definieron pasar a un cuarto intermedio hasta el lunes a las 9.

Es la segunda controversia que se da entre las partes, ya que la primera sucedió en la jornada inicial del juicio, cuando Quattropani cuestionó con dureza a la defensa de Alonso, al punto que manifestó que el magistrado "está casi en un estado de indefensión". La critica surgió porque en el escrito de defensa, los letrados Fernández y Montes habían indicado que la fiscalía actuó de manera "aviesa" en la acusación, esto es, de manera perversa. Ante el malestar, que Quattropani hizo público en el debate, los letrados pidieron disculpas, las que fueron recibidas.

En la de ayer, el cruce se dio en la declaración testimonial de una de las empleadas del juzgado de Jáchal. Quattropani realizó consultas con las que buscó determinar "que las afirmaciones que ha realizado la defensa sobre el funcionamiento en el juzgado son falsas", postura que fue objetada por los abogados. Dicha objeción llevó a que el fiscal manifestara que "el abogado sería un muy mal exegeta del fiscal general". Ante esa declaración, Fernández le pidió a las autoridades del Jury que dichas críticas no se formularan en presencia de una testigo y que correspondían a que se realizaran en la instancia de alegatos, previstas para el jueves. Cabe recordar que Alonso está en la mira por una inactividad de unos seis meses y en los que no avanzó en más de 500 causas. La denuncia contra el magistrado la presentó la Corte luego de llevar adelante una auditoría completa en Jáchal.

Testimoniales

El lunes declararán los testigos ofrecidos por la Fiscalía, como Vanina Siri, Mauricio Cerezo, subsecretario Administrativo de la Corte, y Hugo Amaya. El martes será el turno de Javier Vera, el secretario Administrativo de la Corte, y Patricia Manrique. Ambos fueron ofrecidos por la defensa.



Cronograma

Si los defensores y el fiscal así lo requiriesen, al igual que el Jurado, habrá testimoniales de peritos en las audiencias de la semana que viene. De acuerdo al cronograma, el miércoles está prevista la declaración del juez Javier Alonso. Además, habrá un careo si el Jury lo considera convenientes. Luego vendrán los alegatos.