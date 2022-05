Entre referentes de Juntos por el Cambio (JxC) hubo coincidencias con respecto al vínculo con ADN, la Cruzada Renovadora y el Gen, las más representativas del frente Consenso Ischigualasto. Hay "apertura" y "una mirada" de sentarse a dialogar para ver si se puede llegar a la unidad, reconoció el diputado nacional Marcelo Orrego, líder de la principal coalición de la oposición, al igual que Gustavo Usín, de Actuar, y Enzo Cornejo, del Pro, aunque todos aclararon que después se verá si hay coincidencias programáticas y de valores para sellar un acuerdo. Sólo falta la invitación y que se concrete la cumbre para que no quede en lo meramente discursivo. Según Orrego, "se va a dar de manera natural" y, ante la consulta de si le piden una reunión, remarcó que "no tengo problemas en charlar personalmente" con las otras agrupaciones.

El escenario, por ahora en lo declamativo, asoma diferente al de las legislativas del año pasado, cuando hubo pedidos de Consenso Ischigualasto para armar un gran frente con JxC. En el medio hubo cruces entre los protagonistas de ambos espacios, pases de facturas, acusaciones mutuas, diferencias y desconfianzas, un cóctel que llevó a sólo encuentros de representantes del Gen, ADN y la Cruzada con Fabián Martín, intendente de Rivadavia, que no pasaron a la mesa chica de la coalición opositora. En el comicio 2021, JxC perdió por tan sólo un punto y medio ante el Frente de Todos (FdT), que logró retener las dos bancas de diputados nacionales, mientras que los de Ischigualasto se alzaron con 9 puntos en total, una cifra para nada despreciable en un futuro tablero electoral de extrema polarización y paridad.

Sobre esa frustrada experiencia, Orrego tiró señales de dar vuelta la página al indicar que "no tiene sentido ya hablar sobre un hecho consumado. Sí mirar para adelante. Son distintos momentos. Hoy el país necesita de consensos y, si podemos lograrlos, bienvenido sea".

La posibilidad de, aunque sea el diálogo, tuvo un fuerte impulso con la visita de Maximiliano Ferrero, presidente de la Coalición Cívica, el partido de Elisa "Lilita" Carrió, cuya agrupación local está en vías de formación con Facundo Guzmán a la cabeza. Ferrero llegó con el mensaje de trabajar para unir a toda la oposición y se reunió con Orrego y Martín. Estos hablaron con Guzmán, quien manifestó que el objetivo es sumarse a JxC y "ser un nexo para ampliar la oposición". De hecho, el rivadaviense había resaltado que alentará el diálogo con todos, incluido el Gen, ADN, la Cruzada Renovadora y los libertarios para "ser lo más competitivos y amplios posibles".

Tras esas definiciones, Marcelo Arancibia, del Gen, destacó el gesto de Martín, pero dijo que falta la postura oficial de la mesa oficial de JxC. Alfredo Avelín, de la Cruzada, el más dolido y molesto por el intento fallido de unión en 2021, expresó a su vez que "nunca me he negado al diálogo, más allá de las decisiones. Puede ocurrir, siempre y cuando haya respeto de las fuerzas políticas". Y Martín Turcumán, de ADN, indicó que "hay señales para que todo confluya". Por su parte, Orrego destacó la apertura al diálogo a las fuerzas que conforman a JxC a nivel nacional (un guiño al Gen) y, con respecto a las que no lo integran, como ADN y la Cruzada, indicó que "son fuerzas importantes. Tengo la mirada de escuchar a todos".

PROTAGONISTAS



Marcelo Orrego

“El diálogo se va a dar de manera natural, así como fue con Facundo Guzmán, así se va a dar con otros dirigentes de fuerzas políticas. Sí tengo una mirada de escuchar a todos y eso tiene que darse en un clima de diálogo. Y eso es posible”.



Gustavo Usín

“Veníamos diciendo que la oposición se iba a agrandar y la muestra es con Coalición Cívica. El diálogo está abierto con los partidos de Consenso Ischigualasto y ya se verá si se llega a un frente electoral.

Siempre siguiendo una coherencia”.



Enzo Cornejo

“Estoy totalmente a favor del diálogo con Cruzada, ADN y el Gen. La idea es hacer lo más grande que se pueda a JxC. Sí tenemos que compartir la misma idea de país y provincia. Las susceptibilidades hoy no van de la mano con la situación económica y social”.

Marcelo Arancibia

“Las palabras de Fabián Martín son muy importantes, pero son declaraciones individuales por ahora. En Consenso Ischigualasto el discurso oficial es que hay que unir a toda la oposición para terminar con los gobiernos peronistas de hace 20 años”.



Alfredo Avelín

“Siempre el diálogo es fructífero y positivo. Si JxC viene a hablar, lo conversaremos en Consenso Ischigualasto. Nunca me he negado al diálogo, más allá de las decisiones. Puede ocurrir la unidad de la oposición, siempre que el diálogo sea de igual a igual”.

Martín Turcumán

“He empezado a sentir una postura más amigable, en la que se ha empezado a entender la necesidad de ir unidos. Si no se acelera, entiendo que es porque todavía no están definitivamente claras las reglas de juego con respecto al sistema electoral”.