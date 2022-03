"Voy a insistir en la unidad con Juntos por el Cambio (JxC). Sigo creyendo que es un paso muy importante para construir un escenario político distinto de cara a 2023", destacó Martín Turcumán, del partido ADN, miembro del frente Consenso Ischigualasto, en el programa "A todo o nada" de Radio Sarmiento. La integración ya se había planteado para las legislativas del año pasado, pero no sólo no se dio, sino que hubo fuertes críticas entre referentes de ambas coaliciones por el fracaso de las tratativas, el rol como opositores y que tan funcionales eran unos y otros al oficialismo. Así, la persistencia de Turcumán podría haberse topado con una rotunda negativa, pero en JxC abrieron la puerta al diálogo, al punto de que nadie descartó que no pueda darse una amalgama, aunque reconocieron que es como un largo camino a recorrer.

Los representantes de la principal alianza opositora que coincidieron en ese punto fueron Fabián Martín, vice de Producción y Trabajo; Gustavo Usín, de Actuar, y Gustavo Fernández, de Dignidad Ciudadana. Enzo Cornejo, del Pro, y Marcelo Orrego no contestaron los llamados de este medio. Este último es el líder del espacio, quien se mantuvo intransigente en las pasadas tratativas. Su opinión es de peso, por lo que se verá su voluntad.

El resultado de las legislativas de 2021 dejó a JxC en segundo lugar, a tan solo un punto y medio del Frente de Todos (FdT) que conduce Sergio Uñac, lo que despierta ilusiones en los opositores de vencer al oficialismo en la próxima contienda, apoyados en que continúe la ola de rechazo al Gobierno nacional y que impacte en San Juan. No obstante, el comicio 2023 será un escenario distinto, en el que se pone en juego al 100 por ciento la gestión provincial y las municipales, dominadas mayoritariamente por el oficialismo, sumado a que, como está hoy la oposición, se vislumbra que le queda poco por exprimir de los bastiones que tiene, como Rivadavia y Santa Lucía, más lo que pueda trasladar del buen triunfo legislativo en Capital. Por eso, los casi 9 puntos de Consenso Ischigualasto, o algo de ese caudal, no es nada despreciable.

¿Los obstáculos? La virulencia de Marcelo Arancibia, uno de los referentes de Ischigualasto, quien criticó la tarea opositora de JxC en la Legislatura y llegó a denunciar a Enrique Conti, miembro del Tribunal de Disciplina, por hacer proselitismo en la principal alianza opositora cuando su cargo no se lo permite. JxC también tuvo sus reparos por posturas y dirigentes que integraron Ischigualasto (Ver recuadro).

No obstante, Martín, intendente de Rivadavia, dijo que "vamos a estar absolutamente abiertos al diálogo, después veremos el resultado. Estamos dispuestos a sumar la mayor cantidad de voluntades dentro de un programa de coincidencias. Habrá que bajar tonos para llegar a acuerdos. Ha habido desavenencias y roces y son cosas que tenemos que ser capaces de superar. Entiendo que tenemos que trabajar para la unidad. Hay voluntad".

Por su parte, Fernández resaltó que "en política nunca hay que renunciar al diálogo y para que se dé, tiene que haber clima, el cual se genera bajando los tonos. En la medida que coincidamos, no se puede descartar nada". A su vez, Usín indicó que "el diálogo está abierto siempre. A la unidad la puedo ver difícil, pero no se descarta nada".

Miembros, números y cruces

El FdT, encabezado por el PJ, obtuvo en las legislativas el 43,58 por ciento de los votos, mientras que JxC cosechó el 42,14. Por su parte, Consenso Ischigualasto, conformado por ADN, Cruzada Renovadora, el GEN y disidentes de otros partidos, logró el 8,64 por ciento. A su vez, el Frente de Izquierda se alzó con el 5,71.

El convite de unidad de Ischigualasto salió en una conferencia de prensa, lo que no cayó bien en JxC. Hubo referentes de la primera de las alianzas que tuvieron dos reuniones con el intendente Fabián Martín, pero nunca se dio un encuentro ni con Marcelo Orrego ni con la mesa de decisiones de la principal coalición opositora, por lo que todo quedó en la nada.

En campaña, Marcelo Arancibia, quien encabezó la lista de diputados nacionales de Ischigualasto, criticó duramente a JxC por no pararse como oposición en la Cámara de Diputados. Además, denunció que el miembro del Tribunal de Cuentas, Enrique Conti, realizó actividades proselitistas en JxC, dado que proviene del bloquismo disidente. El Jurado de Enjuiciamiento archivó la presentación. Por su parte, en JxC habían cuestionado que el dirigente de ADN, José Peluc, dirigiera un organismo nacional ligado al oficialismo, además de que señalaban que había disidencias con las posturas críticas de la Cruzada y del GEN a la minería.

Exsocio

La Cruzada Renovadora respaldó a Mauricio Macri en el balotaje de 2015, en el que llegó a la presidencia. Al año siguiente, Alfredo Avelín Nolléns fue designado al frente de un órgano nacional. En 2017, la Cruzada respaldó a Cambiemos en las legislativas y en 2019 se alejaron.



Diferencias

El GEN a nivel nacional está dentro de Juntos por el Cambio. De hecho, su presidenta, Margarita Stolbizer, logró una banca de diputada nacional por Buenos Aires dentro de la lista de la principal alianza opositora. El referente local del GEN, Marcelo Arancibia, no está en el armado sanjuanino.