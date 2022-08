Se trata de José Bernal, reconocido médico del departamento. Se sumó a las filas del orreguismo y no descarta ser candidato.

El frente Juntos por el Cambio (JxC), que lidera Marcelo Orrego, decidió sumar una cara nueva para tratar de ser más competitivo en Caucete, distrito en el que la actual intendenta oficialista, Romina Rosas, puede repetir mandato. El que fue tentado a participar en política y aceptó el reto es José Bernal, médico especialista en medicina interna y diabetólogo, dueño de la clínica más importante del departamento. Si bien, al ser consultado, dijo que no es momento de hablar de candidaturas, no descartó ser una opción de cara al 2023. Así, se refirió a la gestión de Rosas al indicar que "ha tenido una muy buena oportunidad de hacer que Caucete explote como ciudad, pero creo que la gente no está conforme con su acción de política de gobierno y de cómo ha llevado las cosas". De esa forma, afirmó que "no cumplió con los objetivos que se impuso" cuando asumió, por lo que "hay que dejar que otros traigan nuevas ideas", porque "como vecino, esperaba que Caucete sea la ciudad que todos queremos y hoy seguimos siendo un pueblo más".

La oposición supo tener el mando del distrito entre 2015 y 2019, gracias a la victoria de Julián Gil, quien, al final de su mandato, armó un partido propio, Unidos Triunfaremos, con él coqueteó con ser parte del Frente de Todos, aunque el traspaso no se dio. Las polémicas de su gestión se vieron reflejadas en las urnas, por lo que Rosas logró hacerse de la Intendencia. Ahora, con una nueva estructura, JxC buscará dar pelea para retomar las riendas del distrito.

En esa línea, han sumado a Bernal, gracias a las gestiones de Orrego, Roberto Basualdo y el concejal Emanuel Castro. Sobre sus aspiraciones, el médico de 54 años dijo que "tenemos que terminar de armar este proyecto, después, las mediciones dirán en qué lugar va cada uno. Yo estoy para aportar lo máximo y el 2023 es un objetivo".