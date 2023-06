El frente Juntos por el Cambio (JxC) está inmerso en un escenario de incógnitas de cara a la presentación de este sábado de las listas de precandidatos para las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto. Por un lado, su líder, Marcelo Orrego y su coequiper Fabián Martín, ambos postulantes para gobernador y vice, aún no deciden si también se van a anotar para pelar por los puestos de senador y diputado nacional respectivamente. Por el otro, en el sector ligado a la referente del Pro, Patricia Bullrich, hay varios pretendientes para los principales lugares, con presiones en el medio y también sin definiciones, las que se encaminan a resolverse a último momento.

Si bien pelean por ser gobernador y vice, Orrego y Martín no tienen ningún impedimento legal para inscribirse por los cargos legislativos nacionales, salvo un eventual costo político y ante el electorado por volver a candidatearse por otros cargos. Si se anotan, ¿es una señal de debilidad o que dan por perdida la elección provincial? Si no lo hacen y cayesen el 2 de julio, el santaluceño se queda sin un lugar de relevancia, ya que, justamente, el 10 de diciembre dejará su banca de diputado nacional, la que consiguió en 2019, al igual que rivadaviense, que en la misma fecha dejará la Intendencia.

Fuentes del entorno de ambos han hecho trascender que no se candidatearán para las PASO. Si fuese así, ¿qué postulantes tienen a mano de su máxima confianza? El tema no es menor, ya que las bancas que se renuevan están en poder de su partido, Producción y Trabajo, como la del propio Orrego y la del senador Roberto Basualdo. Este último, inclusive, ha venido asegurando que no irá por ningún puesto electivo. Entonces, en esa hipótesis, suenan Emilio Achem y Nancy Picón. El primero, mano derecha del santaluceño y, la segunda, alfil de Martín, aunque ambos, sin el peso de las principales figuras. ¿Relegarán una ubicación expectante a Rodolfo Colombo, de Actuar? Se ve difícil. Teniendo en cuenta que JxC a nivel nacional tiene la mira puesta