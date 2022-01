La sesión extraordinaria de ayer confirmó una postura más confrontativa de Juntos por el Cambio (JxC), que ya había mostrado en las dos últimas sesiones ordinarias y que todo indica que será la tónica de este año legislativo, sumado a que contaron con el apoyo de los dos diputados de la bancada Del Este. El interbloque opositor votó en contra del Consenso Fiscal que firmó el gobernador Sergio Uñac (al igual que sus 22 pares provinciales) con la Nación, debido a que "otorga la facultad de aumentar y crear nuevos impuestos, a lo que nos oponemos", dijo Gustavo Usín, de Actuar. Desde el Frente de Todos (FdT) aprobaron el proyecto de ley y salieron a criticarlos con dureza, con el presidente de la Cámara, Roberto Gattoni, a la cabeza. "El Gobernador ha asegurado que no se van a aumentar ni crear nuevos impuestos. De hecho, la provincia los viene bajando y el presupuesto y la ley impositiva, que aprobó la oposición, no prevé subas para este año. Resulta contradictorio", destacó el vice. No fue lo único, ya que resaltó que "votaron en contra de que a San Juan lleguen 500 millones de pesos" y que "están respondiendo a una línea nacional que viene de Ciudad de Buenos Aires".

La referencia de Gattoni a ese monto obedece a que, en el Consenso Fiscal, se estableció que la Nación le reintegrará a la provincia una deuda generada hace dos años (ver abajo). Sobre ese punto, Usín señaló que "la devolución podría haber sido por otra vía. Estamos a favor de que nos paguen lo que nos deben, pero no tiene que ser una presión para dejar abierta la posibilidad de aumentar y crear nuevos impuestos".

El oficialismo ha venido imponiendo su mayoría en las últimas sesiones, sobre todo en los temas en los que hubo disputas. Así fue con la modificación del Código Electoral que eliminó las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que, además de JxC y del Bloque del Este, contó con el rechazo de tres diputados giojistas. En la última sesión ordinaria, la coalición opositora cuestionó la refinanciación de una deuda de la provincia con Nación.

En la práctica, el Consenso fiscal habilita a las jurisdicciones a aumentar y crear nuevos impuestos, pero en el Gobierno habían resaltado que no van a hacer ni una cosa ni la otra. Por eso, Gattoni criticó el rechazo de JxC y los del bloque del Este (Marcelo Mallea y Miguel Sánchez) porque "uno puede sospechar cuando alguien aumenta sistemáticamente. Ahora, la política ha sido bajar impuestos, como se fijó en el Acuerdo San Juan. Es una sospecha infundada. Es una excusa que, en realidad, está tapando otros intereses. Están respondiendo a una línea argumentada por Ciudad de Buenos Aires, que fue la única que no acordó el Consenso Fiscal y que no lo hizo porque tiene un juicio con Nación por la coparticipación federal". Además, sostuvo que "han votado en contra de que los sanjuaninos reciban 500 millones de pesos" y "en contra de la voluntad expresada por 23 provincias, entre ellas, las gobernadas por radicales de JxC".

Por su parte, Usín destacó que, "en la defensa oficialista del proyecto, el diputado del Frente Grande, Horacio Quiroga, dijo que había que crear el impuesto a la herencia. Eso fijó más nuestra posición de rechazo".

Mallea y Sánchez tampoco estuvieron de acuerdo con esa facultad de incrementar y crear tributos, dijeron que no son oficialistas y que irán evaluando cada una de las votaciones, aunque es la segunda vez que van en sintonía con JxC.

Impacto del acuerdo fiscal

En esencia, el Consenso Fiscal que firmó el presidente Alberto Fernández con 23 gobernadores suspendió la aplicación del acuerdo de ese tipo que se había rubricado durante la gestión de Cambiemos. Ese último pacto había establecido una escala de reducción de alícuotas de Ingresos Brutos, bajo el argumento de que las provincias no iban a necesitar la recaudación de ese impuesto debido a que se iba a producir una recuperación económica y la inflación iba a llegar a cero, indicaron fuentes calificadas. Ninguna de las dos cosas sucedieron, por lo que el nuevo Consenso habilita a subir y crear impuestos. No obstante, en la gestión uñaquista resaltaron que no lo harán y que las alícuotas de Ingresos Brutos están por debajo de las escalas planteadas. Además, el pacto establece la devolución de casi 500 millones de pesos para San Juan a partir de este mes en 12 cuotas mensuales e iguales que van a ir a obra pública.