Tras una reunión que duró poco más de dos horas y que se llevó a cabo en la sede de UPCN, la CGT local decidió adherir a las medidas de fuerza que convocó la central obrera nacional para el lunes 25. Es en reclamo a la política económica que lleva adelante el gobierno de Macri y como sus medidas afectan al bolsillo de los trabajadores. En San Juan, como en el resto del país, será sin asistencia a los lugares de trabajo, confirmó el secretario General, Eduardo Cabello.



Con el paro, los sectores que se verán afectados son: el transporte de caudales y el combustible a través de la adhesión de Camioneros, los bancos con la Asociación Bancaria, el comercio con el SEC; el Poder Judicial tanto local como nacional, los empleados estatales con UPCN y los docentes agremiados en UDA. En el caso de UDAP, la medida se definirá el jueves, pero fuentes calificadas indicaron que es casi un hecho que se sumarán.



Si bien los gremialistas expresaron que trabajarán para que la medida se sienta en la provincia, los referentes de cada sector destacaron la participación de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Según indicó Cabello "UTA ha manifestado que el lunes no se moverá un solo colectivo, lo que ayudará a la no asistencia a los lugares de trabajo".



Por otro lado, los sindicalistas aclararon que si bien la medida afectará el normal funcionamiento de la provincia, la misma no es en contra del gobierno de Uñac porque "San Juan también está sufriendo la realidad nacional".