Eduardo Cabello, titular de la CGT San Juan, llegó a la Legislatura sanjuanina para el acto de asunción del gobernador Marcelo Orrego. Cabello se manifestó sobre el discurso del presidente Javier Milei, dijo que "ojalá que pueda hacer la mitad de lo que dice que va hacer", expresó.

"Se terminó la campaña, ahora hay que abrir la realidades que son otras y que marcan otras cosas. No han podido mandar un paquete de leyes porque no saben si van a incurrir o no en lo legal. Uno puede ser muy eufórico y tener muchas ganas pero después hay que ir a la realidad de la vida", opinó Cabello sobre las medidas que anunció Milei en su campaña que lo llevó a la presidencia.

Sobre el eufórico discurso de Milei, el titular de la CGT sanjuanina opinó: "Es muy característico de lo que son ellos, lo mejor de todo es que le pueda ir bien porque no podemos soportar otro fracaso, merecemos otra cosa. Ojalá que cumpla con la mitad de lo que dijo que va hacer", comentó.

Acompañando el día de la asunción al gobernador Marcelo Orrego, Cabello comentó: "Estamos como CGT para acompañarlo y apoyarlo para que le vaya bien porque si le va bien a pel le va bien a los trabajadores", manifestó Cabello.