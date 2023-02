En diciembre pasado, el tribunal del juicio por la megacausa de las expropiaciones, integrado por Silvina Rosso, Martín Heredia y Matías Parrón, había decidido sancionar al abogado Cayetano Dara, defensor del imputado Horacio Alday, por los reiterados planteos de recusación realizados contra el tribunal. El castigo implicaba una multa equivalente a dos salarios mínimos del escalafón del Poder Judicial, cifra que alcanza los 300 mil pesos aproximadamente. La Sala III de la Corte de Justicia confirmó el castigo, pero redujo el monto a un salario mínimo de un trabajador de Tribunales. Así lo confirmaron fuentes oficiales, las que indicaron que la resolución de la Sala de Superintendencia dictó el fallo en los últimos días de diciembre, el cual quedó efectivo tras la feria judicial. El motivo de la reducción se dio porque la sala de la Corte, la que estuvo integrada por los jueces Ana Lía Larrea, Sergio Saffe y Juan Carlos Pérez, entendió que, si bien Dara incurrió en una falta profesional por los términos en cómo se dirigió al tribunal, no alcanzaban para aplicar una multa tan alta y la redujeron a un salario mínimo. Además, la Sala III decidió dejar sin efecto un castigo similar contra el abogado Guillermo Toranzo, quien representaba a Alday, ya que era el primer episodio y no fue en forma reiterada. El castigo no puede ser apelado.