Un comunicado de la Jufejus (Junta Federal de Cortes de Justicia y Tribunales Superiores) criticó las dos candidaturas que propuso el Ejecutivo Nacional para que ingresen a la Corte Suprema de Justicia. Este gesto de la entidad puso a la luz diferencias entre los cinco cortistas sanjuaninos, que durante los últimos días mostraron bemoles sobre el tema. Pero, tras declaraciones por separado, zanjaron el tema en diálogo con DIARIO DE CUYO. Según dijeron, se trata de matices entre ellos, pero que no generan tensión en el trabajo del máximo órgano judicial local.

La situación empezó luego de que Jufejus criticara que los dos candidatos que aparecen en el decreto firmado por el presidente Javier Milei son hombres y de Capital Federal. De esta manera, aseguraron, no respetaban los criterios de perspectiva de género ni federalismo a la hora de integrar la Corte. El tribunal sanjuanino integra la junta federal, pero luego de que se conoció el documento, surgieron opiniones distintas. Uno de los primeros en hablar al respecto fue Juan José Victoria. El ministro aclaró que no se trataba de la postura de todo el Tribunal, ya que a nivel local no hubo una discusión al respecto.

En diálogo con este medio, dijo que no quería emitir una opinión personal. "No cabe opinar, el único que designa los jueces es el Presidente con el acuerdo del Senado", agregó. Para el juez, la Cámara Alta es el órgano con la única voz autorizada. A esto agregó que, en su opinión, "la Corte como institución gubernamental no tiene por qué expedirse", aunque dijo que respetaba que sus colegas lo hicieran a título personal.

Quien también tuvo diferencias con el comunicado de la junta fue Guillermo de Sanctis. El cortista dijo que estaba de acuerdo con que faltaba perspectiva de género y federalismo en la propuesta de Milei, pero se mostró más preocupado por otro punto. "El Ejecutivo propone dos candidatos y uno sería el reemplazo del juez Maqueda, que todavía está en funciones y cumplirá 75 años recién en diciembre", agregó. En el segundo caso, para el cortista, el Ejecutivo se apura y parece ejercer presión para que renuncie. Si bien propuso incluir esto, como Jufejus publicó el comunicado antes de que la Corte local se reúna, el ex Fiscal de Estado no quedó contento.

El presidente del máximo tribunal sanjuanino, Marcelo Lima, dijo que si no hubo un pronunciamiento oficial fue por "una cuestión de tiempo", ya que antes de que discutieran el tema, Jufejus publicó su comunicado. Tanto él como Adriana García Nieto, quien integra la comisión de la junta, aseguraron que apoyaban el comunicado y su contenido. De igual modo, los cortistas dijeron que la posición de sus colegas no significaba un problema. "De mi parte están siempre las puertas abiertas, para conversar todos los temas", aseguró García Nieto. Lima agregó que "de ninguna manera esto tensiona la relación, es saludable que tengamos distintas opiniones". De la misma manera opinaron De Sanctis y Victoria, quienes aseguraron que las diferencias eran menores.