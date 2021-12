La Corte de Justicia, que conduce Daniel Olivares Yapur, comenzó con los preparativos para que el sistema acusatorio comience a funcionar desde marzo en la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento e Jáchal. Si bien el presidente del máximo tribunal local condicionó el arranque a las mejoras edilicias que se están llevando adelante en el departamento del Norte, reafirmó que "estamos seguros que (el inicio) va a ser en el primer trimestre del próximo año". Para el inicio del sistema, las autoridades nombraron a 10 personas, entre funcionarios y empleados, las cuales ya están trabajando, mientras que esperan sumar unas 20 más en el corto plazo. Además, están acondicionando dos inmuebles, uno para la fiscalía y otro para la Defensoría Oficial. Los jueces seguirán en el actual inmueble, en el primer piso del edificio municipal.

Los detalles de la propuesta fueron dados a conocer ayer, en un desayuno de trabajo que la cúpula del Poder Judicial llevó adelante con los medios. Del encuentro participó, además del presidente, el cortista Juan José Victoria, quien a partir de marzo tomará las riendas de la Corte; y los ministros Guillermo De Sanctis y Adriana García Nieto. Quien estuvo ausente por licencia fue Marcelo Lima. Junto a ellos estuvieron el fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani, y la titular del Ministerio Público de la Defensa, Mónica Seffair. El encuentro sirvió como cierre de año del Poder Judicial.

Sobre Jáchal, Olivares Yapur indicó que "la Corte ha alquilado dos inmuebles que están siendo readecuados para el formato de oficinas. En uno de los inmuebles estará ubicado el Ministerio Público Fiscal y en el otro, el Misterio Público de la Defensa. También se trasladará el Registro Inmobiliario. Si la situación epidemiológica lo permite y si las empresas terminan las obras proyectadas, queremos implementar el sistema lo antes posible. Estamos seguros que va a ser en el primer trimestre del próximo año". Así, consultado por este medio, afirmó que el objetivo es dar inicio el 1 de marzo.

El sistema acusatorio plantea un cambio de origen dentro del fuero penal, ya que la investigación de los hechos delictivos pasa a estar en poder de los fiscales, cuando dicha tarea la tenían los jueces, quienes, con la modificación, son los contralores de las garantías constitucionales de los sospechosos y los encargados de su juzgamiento. Originalmente, el cambio en la Segunda Circunscripción estaba previsto para este año, pero la falta de infraestructura, personal y el atraso en las causas que tenía el exjuez Javier Alonso, destituido por moroso, obligaron a la Corte a postergar la puesta en marcha del sistema (ver Jáchal, con causas...).

Por otro lado, Olivares Yapur explicó que, si bien en Jáchal existe la vacante de juez, no será necesaria cubrirla para dar inicio al sistema. Es que la nueva ley Orgánica de Tribunales, que se prevé tenga el OK hoy en Diputados, otorga más facultades penales a los jueces de Paz, incluido el de Jáchal. Además, establece que los magistrados de ese fuero, del interior, "pueden integrar el Colegio de Jueces". Por lo que los jueces de Paz de Jáchal, Martín Peñafort; y de Iglesia, Hugo Marcos Quiroga, integrarán el tribunal junto con al juez de la Segunda Circunscripción, Eduardo Vega. De ser necesario, se podrán sumar aquellos jueces de Paz que no pertenezcan al Gran San Juan.



Ministerio Público

Desde el Ministerio Público, que encabeza Eduardo Quattropani, hicieron llegar a la Corte un plan de necesidades para el inicio del sistema acusatorio. Esto es, fiscales, ayudante de fiscales, médicos y asistentes sociales.

Inversión

22,8 millones de pesos ha invertido el Poder Judicial para el reacondicionamiento de tres inmuebles en Jáchal.

Jáchal, con causas al día en marzo

El presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur, recorrió el martes las instalaciones de la Segunda Circunscripción. Tras su paso, indicó que "he podido observar las estadísticas. Ha existido un gran esfuerzo por parte del juez Vega y del personal, para resolver la mayoría de las causas, sobre todo, en el fuero penal, que era donde había un gran atraso. Diría que el juzgado está prácticamente al día en resolución de causas penales y próximo a estar al día, queda unas 60 causas, de las poco más de 400 que habían, por lo que se estima que en marzo ya se estará al día". Por otro lado, indicó que la puesta en marcha del sistema acusatorio no está atado a la construcción de la Ciudad Judicial para Jáchal, proyecto que se pretende iniciar en el corto plazo y que demandará unos dos años de construcción. Olivares Yapur dijo que el Poder Judicial ya cuenta con el terreno, por lo que ahora deberán desarrollar el proyecto ejecutivo para llamar a licitación la construcción del edificio. El predio está ubicado a pocos metros del actual edificio que ocupa el Poder Judicial, el que se encuentra en el primer piso de la Municipalidad de Jáchal.