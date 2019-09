Este jueves y viernes, la Corte de Justicia, en conjunto con el Ministerio Público Fiscal y operadores del Poder Ejecutivo, asistió multidisciplinariamente a los habitantes de las localidades de la Segunda Circunscripción Judicial, compuesta por Iglesia y Jáchal.

Las actividades se enmarcaron en los programas de "Justicia Rural y en tu Comunidad", que buscan informar a los ciudadanos y garantizarles los medios necesarios para que puedan acceder a la Justicia.

Diferentes reparticiones ofrecieron sus servicios como la Oficina de la Mujer, el Registro Único de Adopción, defensores y asesores del Ministerio Público Fiscal y magistrados de Juzgados de Paz Letrada de Sarmiento, Jáchal e Iglesia. También participó la Dirección de la Mujer y la Policía de San Juan, bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo.





Además, las actividades se orientaron a un amplio público, ya que se dictaron talleres para adolescentes y adultos. La mañana del jueves, se implementó el programa de Justicia Rural en San Isidro. Hubo una charla sobre Violencia en el Noviazgo para los adolescentes y simultáneamente se ofreció asesoría personalizada.

En palabras de la cortista Adriana García Nieto, quien encabezó la comitiva y participó de todas las actividades, "a veces no es solo la distancia física lo que impide que la Justicia llegue, sino que a veces es el hecho de no saber qué hacer y cómo hacerlo lo que se convierte en la distancia más difícil de superar; porque cuando alguien no sabe a dónde ir, a quién preguntarle y qué trámite hacer, esa distancia se vuelve inalcanzable".